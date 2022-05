Capítulo 2 | Serie Atlas: Niños Héroes, generación 1999

Uno de los mejores momentos del Atlas en su historia fue la generación dorada de los rojinegros que llegó a la final del Verano 1999 ante Toluca

Uno de los equipos más recordados en el futbol mexicano, es el Atlas de Ricardo Antonio La Volpe, esa generación tuvo destacados jugadores que al tiempo se convirtieron figuras de México, ese grupo de jugadores maravillaron a los amantes del futbol, gracias a un estilo fresco, ofensivo y espectacular, además de un trabajo de formación que comenzó Marcelo Bielsa , estos dos personajes marcaron un antes y un después en la historia de los “Zorros”.

“Considero que se consolidó con la era La Volpe, yo creo que quién vino a consolidar ese estilo, Marcelo es muy importante en la historia de atlas porque le vino a dar un orden que el equipo no tenía, lírico, empírico, en la forma de trabajar, en la metodología de entrenamiento, en las visorias a partir de ahí, Bielsa marcó una época importante en el futbol mexicano y Ricardo (La Volpe) por la forma de jugar y por atreverse a darle oportunidad a los novatos me parece que ahí se marcan dos momentos muy importantes del Atlas”, opinó David Medrano, periodista de TV Azteca Deportes.

Capítulo 1 | Serie Atlas: Si te lo explico, no lo entenderías

Final histórica entre Atlas y Toluca en 1999

El conjunto de Ricardo La Volpe alcanzó su tope futbolístico en el Verano de 1999, pues llegó a la final de dicho torneo ante Toluca y cayeron en penales en la “Bombonera”, incluso los rojinegros son más recordados pese a caer en el partido definitivo.

“Soy un agradecido que el atlas es el equipo que me da una gran oportunidad allá por el año 1996, vino el Atlas y me da una oportunidad y me ncuentro con algo, que siempre sentí más vocación, como técnico de enseñar”, comentó Ricardo La Volpe para la serie Atlas: El día que transformó la historia.

