Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays EN VIVO: ver GRATIS Juego 3 Serie Mundial 2026 con resultado de transmisión y marcador HOY lunes 26 de octubre, Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays

Freddy Peralta a la lomita por parte de los Tampa Bay Rays en un duelo clave para los de la Florida. El equipo del mexicano Jonathan Aranda no tiene margen de error tras caer en los dos primeros juegos en casa de los Milwaukee Brewers y por ello, tendrán que salir con todo en el Tropicana Field. Por parte del cuadro visitante, Robert Gasser será si abridor en busca de una tercera victoria que los encamine hacia el título.

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