Serie Mundial: Shohei Ohtani y el contrato de 700 millones de dólares que lo mantiene en los Dodgers

Restan unas horas para que se lleve a cabo el primer juego correspondiente a la Serie Mundial 2025 , evento que medirá a los Toronto Blue Jays ante Los Ángeles Dodgers. Este Clásico de Otoño traerá el regreso de Shohei Ohtani al diamante, quien es considerado uno de los mejores beisbolistas de todos los tiempos.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

Shohei Ohtani es llamado “el beisbolista más completo” gracias a las cualidades tanto defensivas como ofensivas que se le han visto con Los Dodgers, un equipo que, hace unos años, llegó a pagar hasta 700 millones de dólares por él, un contrato que hasta ahora sigue siendo simplemente espectacular.

¿Los Dodgers pagaron 700 millones de dólares por Shohei Ohtani?

La Serie Mundial enfrentará a Los Ángeles Dodgers frente a unos Toronto Blue Jays que, en su momento, llegó a buscar al japonés Shohei Ohtani. Esto ocurrió en el año 2023, cuando los Azulejos estuvieron muy cerca de fichar al nipón por una cantidad por demás espectacular para la MLB.

Y cuando todo parecía que el japonés firmaría con Toronto, fueron los Dodgers quienes le ofrecieron un jugoso contrato que abarcaba un acuerdo por los próximos diez años a cambio de un pago de 700 millones de dólares; es decir, más de 12 mil 780 millones de pesos al tipo de cambio actual.

Cabe mencionar que la decisión del japonés marcó un punto histórico en su carrera, pues lo consolidó como una de las figuras más mediáticas no solo del béisbol, sino del deporte en general. Ante ello, ahora Shohei Ohtani buscará derrotar a una escuadra que, en un principio, decidió confiar en él.

¿Shohei Ohtani será la estrella de la Serie Mundial 2025?

Mientras Toronto cuenta con las virtudes del mexicano Alejandro Kirk , Los Ángeles tienen en Shohei Ohtani al beisbolista que tiene las miradas marcadas a nivel internacional. ¿Será que el japonés tendrá lo necesario para marcar diferencia desde el Juego 1 con fecha para hoy?