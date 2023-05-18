Sevilla ‘afina su corona’ y se mete a su quinta final de la Europa League

Sevilla, con el empuje del Sánchez Pizjuán salió a comerse el partido, teniendo las mejores opciones al frente en los primeros minutos, pero la Juventus muy bien ubicada en el campo aguantó los embates andaluces… Moise Kean tuvo en sus botines la acción más importante cuando definió de pierna derecha para que Bono mandara al poste su disparo. La Vecchia Signora se quedaba muy cerca de abrir el marcador.

Para el minuto 42’ Adrien Rabiot encontró el gol para la Juventus, pero una posición adelantada previamente invalidó la oportunidad de los italianos de irse al frente en el marcador. Sobre el final del primer tiempo, el VAR revisó una jugada dentro del área en la que Guillermo Cuadrado se lleva a Oliver Torres, pero se decide no ejecutar la pena máxima en favor del equipo local.

Juventus silencia el Sánchez Pijjuán

Dusan Vlahovic había entrado para el segundo capítulo, y el serbio mostró sus cualidades cuando abrió el marcador en el minuto 65’, el bombardero realizó una recepción dirigida para orientarse de frente al marco de Bono, y definió ante la salida del portero para una magistral definición. La Vecchia Signora se iba al frente en la serie y se silenciaba el Sánchez Pizjuán.

Sevilla hace explotar el Sánchez Pizjuán

Sólo seis minutos después, Suso se inventó una auténtica poesía andaluza y con un disparo de fuera del área, hizo explotar el estadio, cuando parecía que el camino se oscurecía ante el rival italiano (y su órden defensivo), el conjunto de Sevilla igualó el encuentro ante la Juventus y se mantenía la serie 2-2.

Tiempos Extra: Aparece el Rey de la Copa

Un auténtico final de alarido tuvo el Sánchez Pizjuán, los dos equipos se fueron a los Tiempos Extra tras empatar 1-1 en los 90 minutos… el estadio volvió a vivir una auténtica marea roja cuando Erik Lamela remató de cabeza un balón dentro del área para que el equipo se fuera al frente en el marcador. Nuevamente el Rey de la Europa League se metió a una final más en la Europa League. Juventus volvió a buscar el marco pero el peso de la cancha andaluz hizo pesar su prestigio para apoyar a su equipo y combinarse para alcanzar una final más.

Previa del partido

Juventus rescató un empate en el partido de ida, sobre el tiempo agregado Federico Gatti remató dentro del área para igualar el marcador 1-1 y salvar a su equipo de la derrota en su casa. Por su parte, el conjunto de Sevilla, planteó un buen partido, pero una desatención en el último suspiro acabó quitándoles el triunfo en el primer capítulo, pero cierran la serie en el Sánchez Pizjuán, y tendrán el aliento del público empujándoles en todo momento para meterse a una final más, recordar que los andaluces son el equipo que más veces han levantado la Europa League.

En el marco internacional, la Juventus sólo ha ganado en dos de los últimos 17 enfrentamientos ante rivales españoles, a domicilio. Los italianos registran 3 empates y 12 derrotas, manteniendo su portería imbatida sólo en una de esas 17 oportunidades (fue en el 0-0 que jugaron ante Barcelona en la temporada 2016-17 de la Champions League).

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Alineaciones del partido: Sevilla vs Juventus

Sevilla

Bono

Jesús Navas

L. Baldé

Nemanja Gudelj

Marcos Acuña

Fernando

Ivan Rakitick

Lucas Ocampos

Óliver Torres

Bryan Gil

Y. En Nesyri

Entrenador: J. Mendilibar Etxebarria

Juventus

W. Szczesny

Danilo

Juan Guillermo Cuadrado

Gleison Bremer

Federico Gatti

Manuel Locatelli

Nicoló Fagioli

Adrien Rabiot

Samuel Lling Junior

Ángel Di María

Moise Kean

Entrenador: Massimiliano Allegri

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Sevilla busca su quinta final dentro de la Europa League, han disputado un total de cuatro partidos por el título, siendo la mayor cantidad para un club en la competición. Además, los españoles han ganado en tres partidos de semifinales que han disputado en el Sánchez Pizjuán.

Es importante señalar, que los españoles nunca han perdido una serie a doble partido en la que han cerrado la eliminatoria jugando en casa. De hecho han ganado 24 de los últimos 27 encuentros en su estadio. Por lo que la Juventus tendrá una losa pesada para meterse a disputar la Final de la Europa League esta temporada.

