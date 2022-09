20' Sevilla 0-1 Manchester City cobertura EN VIVO | ¡Haaland se estrena con el City!

Vuelve la UEFA Champions League, el torneo que todo mundo quiere ver y en el que juegan los mejores futbolistas del planeta, con un Sevilla vs Manchester City.

Erling Haaland es el ejemplo claro de que sólo hay estrellas en la competencia. El delantero noruego del Manchester City vive un gran momento y es uno de los atractivos en la jornada de martes, en la que enfrentarán al Sevilla de España.

Cobertura EN VIVO Sevilla vs Manchester City

Erling marcó sus 27 goles en sólo 25 partidos dentro de los torneos de clubes de la UEFA. Con Molde, Salzburgo y el Borussia Dortmund, el noruego fue una máquina de hacer goles.

Ante esta gran expectativa, el técnico de los “Citizens”, Pep Guardiola, salió a declarar que Haaland no hará campeón al City él solo, sino que necesita el apoyo de todo el equipo para explotar su olfato goleador también con el equipo de Manchester.

“Si dependemos de los hombros de Erling, no ganaremos la Liga de Campeones. Intentamos crear oportunidades para que marque goles. Le convencimos para que viniera aquí”, dijo Pep Guardiola durante la conferencia previa al juego contra Sevilla.

IMAGO/Phil Oldham/Shutterstock/IMAGO/Shutterstock Erling Haaland

El arranque de Haaland en la Premier League de Inglaterra ha sido espectacular, el nórdico suma 10 goles en apenas seis partidos. Pero Guardiola le intenta quitar el mayor peso posible al atacante de 22 años de edad.

“Intenta participar en nuestro juego. Se acomoda bien como Julián (Álvarez) y otros jugadores. Entiendo que todo el mundo habla de Erling. Sin embargo, tengo cinco jugadores nuevos y es importante que todos se asienten”, aclaró el estratega del Manchester City.

Le quita presión a Haaland

Josep Guardiola, alcanzó la campaña anterior su novena semifinal en la UEFA Champions League. Superó la anterior marca del portugués José Mourinho, sin duda Pep es un timonel como mucha experiencia y sabe cómo quitarle presión a sus dirigidos.

“Espero que podamos ayudarle, pero no ganamos sólo por Erling y no perdemos sólo por Erling. Tiene una calidad especial y puede resolver algunos problemas. Pero si no jugamos bien, no vamos a ganar partidos”, finalizó el timonel español.