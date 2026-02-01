Shakur Stevenson consigue su cuarto título mundial tras vencer a Teófimo López por el cinturón superligero de la OMB

Shakur Stevenson dio un golpe de autoridad en el boxeo mundial al vencer por decisión unánime a Teófimo López Jr. en el combate estelar celebrado en el Madison Square Garden de Nueva York, convirtiéndose en el nuevo campeón mundial superligero de la Organización Mundial de Boxeo.

Con este triunfo, Stevenson alcanza un logro mayúsculo en su carrera al convertirse en campeón mundial en cuatro divisiones distintas: peso pluma, superpluma, ligero y ahora superligero. Este hito lo coloca en una élite histórica y fortalece su posición en las listas de los mejores libra por libra del boxeo en la actualidad.

Shakur puso la segunda derrota en la carrera del ahora ex campeón mundial, que solo había caído frente al australiano George Kambosos Jr en 2021 por los títulos mundiales en peso ligero de la AMB, OMB y FIB.

Stevenson mantiene su récord invicto con 25 peleas sin derrota con 11 nocauts, afirmando el gran momento que vive el boxeador originario de New Jersey con un campeón del mundo más a su lista de vencidos.

Desde el primer asalto, Stevenson tomó el control del combate. Su jab constante, movilidad lateral y excelente lectura del ring neutralizaron por completo la ofensiva de López, quien nunca logró imponer su ritmo ni conectar golpes de poder de manera sostenida. Round tras round, el retador fue acumulando ventaja gracias a su disciplina táctica y su impecable defensa.

Al finalizar la pelea, Stevenson se mostró respetuoso con su rival, pero dejó en claro que su objetivo es seguir enfrentando a los mejores. Su actuación frente a López no solo representó una victoria más, sino una declaración de intenciones: Shakur Stevenson está listo para liderar la nueva era del boxeo.