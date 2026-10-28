Acamparon bajo el frío en Reforma: la desmedida pasión por vel el Show Run de Checo Pérez

La fiesta de Checo Pérez comenzó cuando la Ciudad de México todavía dormía. Desde la una de la madrugada de este miércoles 28 de octubre, aficionados de la Fórmula 1 reportaron haber llegado a Paseo de la Reforma para asegurar un lugar frente al recorrido donde el piloto mexicano ofrecerá una exhibición especial por sus 300 Grandes Premios.

Ni el frío ni las consecuencias de la intensa lluvia registrada la noche del martes impidieron que los seguidores ocuparan la avenida varias horas antes del arranque del Show Run organizafo por la escudería Cadilllac. Algunos sostuvieorn haber llegado entre la una y las dos de la mañana, dispuestos a soportar las bajas temperaturas con tal de observar de cerca al piloto tapatío.

⚠️ DESDE LA 1AM, EL APOYO A @SChecoPerez SE HA DADO CITA EN EL PASEO DE LA REFORMA. Son casi las 5am en Paseo de la Reforma y el contingente de @PrimeF1__ ya está apoyando a @SChecoPerez para su showrun conmemorativo de 300 carreras en la F1, a celebrarse en el @MexicoGP. 🔥🇲🇽 https://t.co/GyydXV6ocK — PrimeF1 (@PrimeF1__) October 28, 2026

Poco antes de las cinco de la mañana, integrantes del contingente Percepcionista, vinculado con la comunidad PrimeF1, ya compartían imágenes y mensajes desde Reforma para mostrar el ambiente previo a la exhibición. La celebración comenzó así mucho antes de que se escuchara el primer motor.

Checo Pérez protagonizará el primer Show Run de Cadillac F1 en Paseo de la Reforma, como parte de los festejos por sus 300 participaciones en la máxima categoría del automovilismo, una cifra que lo coloca entre los pilotos con mayor trayectoria en la historia de la Fórmula 1.

¿A qué hora comienza el Show Run de Checo Pérez en Reforma?

La exhibición está programada para comenzar a las 10:00 de la mañana de este miércoles 28 de octubre, tiempo del centro de México, y concluir aproximadamente a las 12:30 horas.

El show será gratuito y abierto al público. No se necesita boleto ni registro para acceder a las zonas generales, por lo que se espera una importante concentración de personas a lo largo de la avenida.

La presentación también forma parte de las actividades previas al Gran Premio de la Ciudad de México 2026 y representa una oportunidad para que los seguidores mexicanos vean a Checo en un escenario distinto al de un circuito tradicional.