VIDEO: La reacción de Checo Perez tras quedar fuera del GP de México

El GP de la Ciudad de México resultó ser una pesadilla para el piloto azteca, Sergio Pérez. En la primera curva de la carrera, con solo 17 segundos en la pista, ‘Checo’ chocó con Charles Leclerc, y aunque entró a los pits, para intentar regresar, no pudo y quedó fuera.

Tras un muy buen fin de semana del tapatío, dentro de sus aspiraciones estaba superar lo conseguido los dos años anteriores donde se subió al podio en el tercer sitio. En su ambición por un mejor resultado, en el arranque, tuvo el percanse que lo dejó fuera.

Checo Pérez y Max Verstappen rompen la piñata previo a GP de México 2023

Así fue la reacción de ‘Checo’ Pérez tras quedar fuera del GP de México

La cima del podio fue para Max Verstappen, quinta vez que lo consigue; el segundo lugar lo consiguió Lewis Hamilton; y Charles Leclerc se quedó con el tercer sitio, en la octava carrera que se corre en nuestro país tras su regreso en el 2015.

Tras el GP de México, la cuenta oficial de la Formula 1, subió en sus redes sociales la reacción de ‘Checo’ Pérez. En el video se puede ver la frustración del mexicano, tras saber que no podría regresar, y perderse por segunda vez la carrera en nuestro país, pues en el 2018, con Force India, también abandonó la competencia.

El mensaje de Checo Pérez tras quedar fuera del GP de México

Asimismo, el mexicano decidió mandarle un mensaje a la afición que estuvo presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez a través de sus redes sociales:

“Antes que nada solo quiero darles las gracias por todo de corazón, son los mejores fans del mundo. Hoy lo dejé todo en la pista, vi el espacio y arriesgué. No fue culpa de Charles, simplemente fue un incidente de carrera. No me salió pero lo dimos todo por buscar esa victoria.

Orgulloso de nuestro esfuerzo Red Bull Racing por el gran trabajo este fin de semana. Nos vemos el próximo año y lo volveremos a intentar. Gracias”, finalizó.