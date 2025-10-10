Si eres latino y te gusta el Super Bowl, ten cuidado, debes prestar atención a esto

La NFL en 2026 vivirá una gran fiesta al celebrar el Super Bowl LX y en el que ya hay equipo favorito para llevarse el Trofeo Vince Lombardi . Sin embargo, en el evento podrían correr riesgos los latinos, pues antes, durante y después de la celebración habrá redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), así lo dio a conocer Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Noem dio declaraciones incendiarias en el canal de YouTube de Benny Johnson, al asegurar que en el evento deportivo más importante de los Estados Unidos dispersarán agentes de a ICE por todas partes, lo que podría manchar el juego por el título de la NFL, que ve su regreso a México el próximo año en el renovado Estadio Banorte (antes Azteca) .

“Tenemos la responsabilidad de asegurarnos que todos los que asistan al Super Bowl tengan la oportunidad de disfrutarlo y de irse. De eso se trata Estados Unidos. Así que, estaremos por todas partes. Haremos cumplir la ley”, aseveró la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El Super Bowl LX está presupuestado para ser una fiesta latina, pues en el Show de Medio Tiempo se presentará Bad Bunny, un artista hispanohablante, selección que no ha caído nada bien en personas de suma importancia en Estados Unidos, como al presidente Donald Trump, aunque la NFL sigue firme de mantener al cantautor nacido en Puerto Rico.

“Creo que la gente no debería venir al Super Bowl a menos que sean estadounidenses respetuosos de la ley y que amen a este país”, recomendó Kristi Noem a los latinos, sobre todos aquellos que tiene un tema migratorio en la nación norteamericana.

¿Cuándo se realizará el Super Bowl LX?

El Super Bowl LX está pactado a realizarse el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi´s Stadium de Santa Clara, California, una de las ciudades con más latinos en Estados Unidos. Este recinto albergará por segunda ocasión el evento deportivo, pues la primera vez fue en 2016.