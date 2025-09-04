La IA revela qué equipo ganará la Temporada 2025-2026 de la NFL: la respuesta te sorprenderá

La NFL arranca este jueves 4 de septiembre con la Temporada 2025-2026 con un duelo de alto calibre, pues los actuales ganadores del Supertazón, Eagles, se medirán ante Dallas Cowboys . El camino será largo y los equipos buscarán quitarle el reinado a Philadelphia, por lo que la IA ya dio el veredicto final del conjunto que saldrá vencedor en el Super Bowl LX.

De acuerdo con Chat GPT, Buffalo tiene amplio porcentaje de coronarse campeón en la Temporada 2025-2026 y quitarle el reinado a Eagles, que ganó el Super Bowl LIX tras impedir el tricampeonato de los Chiefs . Los Bills son amplios favoritos, aunque de cerca le siguen dos competidores que podrían arrebatarle el Trofeo Vince Lombardi.

Buffalo Bills Buffalo Bills son los amplios contendientes a ganar la Temporada 2025-2026 de la NFL, según la IA

Los competidores que Buffalo Bills tendrá que vencer en la NFL

Buffalo Bills tiene 13 por ciento de probabilidad de ganar la NFL en este año, pero muy cerca tiene a 2 contendientes que también buscarán ganar el Trofeo Vince Lombardi: Baltimore y Philadelphia. Los Ravens son candidatos gracias a que cuentan con una ofensiva letal, liderada por Lamar Jackson, quien buscará guiar a los suyos para conquistar el tercer Super Bowl en la historia del equipo con sede en Maryland.

En tanto, Eagles son los actuales campeones, por lo que también son candidatos al título. El equipo tiene un plantel sólido, pues tanto la ofensiva como la defensiva responden en juegos decisivos. Por lo anterior, son los favoritos para coronarse en la Conferencia Nacional y aspirantes a llevarse el Supertazón.

Cabe destacar que estos resultados se obtuvieron de la base de datos de la Inteligencia Artificial que no puede predecir el futuro, pero sí le permite realizar estimaciones cercanas a la realidad.

Así se jugará la primera jornada de la NFL

La Temporada 2025-2026 de la NFL arrancará este jueves 4 de septiembre y culminará el domingo 8 de febrero del próximo año con el Super Bowl LX. Estos son los juegos de la primera jornada:

Jueves 4 de septiembre



Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys

Viernes 5 de septiembre



Los Ángeles Chargers vs Kansas City Chiefs

Domingo 7 de septiembre



Miami Dolphins vs Indianapolis Colts

New York Jets vs Pittsburgh Steelers

Jacksonville Jaguars vs Carolina Panthers

Arizona Cardinals vs New Orleans Saints

Washington Commanders vs New York Giants

Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers

Cincinnati Bengals vs Cleveland Browns

New England Patriots vs Las Vegas Raiders

Seattle Seahaws vs San Francisco 49ers

Tennessee Titans vs Denver Broncos

Green Bay Packers vs Detroit Lions

Los Angeles Rams vs Houston Teans

Buffalo Bills vs Baltimore Ravens

Lunes 8 de septiembre

