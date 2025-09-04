La IA revela qué equipo ganará la Temporada 2025-2026 de la NFL: la respuesta te sorprenderá
La nueva Temporada de la NFL arranca este jueves 4 de septiembre y con ello surgió la duda de qué equipo ganará el Trofeo Vince Lombardi en el Super Bowl LX
La NFL arranca este jueves 4 de septiembre con la Temporada 2025-2026 con un duelo de alto calibre, pues los actuales ganadores del Supertazón, Eagles, se medirán ante Dallas Cowboys . El camino será largo y los equipos buscarán quitarle el reinado a Philadelphia, por lo que la IA ya dio el veredicto final del conjunto que saldrá vencedor en el Super Bowl LX.
De acuerdo con Chat GPT, Buffalo tiene amplio porcentaje de coronarse campeón en la Temporada 2025-2026 y quitarle el reinado a Eagles, que ganó el Super Bowl LIX tras impedir el tricampeonato de los Chiefs . Los Bills son amplios favoritos, aunque de cerca le siguen dos competidores que podrían arrebatarle el Trofeo Vince Lombardi.
Los competidores que Buffalo Bills tendrá que vencer en la NFL
Buffalo Bills tiene 13 por ciento de probabilidad de ganar la NFL en este año, pero muy cerca tiene a 2 contendientes que también buscarán ganar el Trofeo Vince Lombardi: Baltimore y Philadelphia. Los Ravens son candidatos gracias a que cuentan con una ofensiva letal, liderada por Lamar Jackson, quien buscará guiar a los suyos para conquistar el tercer Super Bowl en la historia del equipo con sede en Maryland.
En tanto, Eagles son los actuales campeones, por lo que también son candidatos al título. El equipo tiene un plantel sólido, pues tanto la ofensiva como la defensiva responden en juegos decisivos. Por lo anterior, son los favoritos para coronarse en la Conferencia Nacional y aspirantes a llevarse el Supertazón.
Cabe destacar que estos resultados se obtuvieron de la base de datos de la Inteligencia Artificial que no puede predecir el futuro, pero sí le permite realizar estimaciones cercanas a la realidad.
Así se jugará la primera jornada de la NFL
La Temporada 2025-2026 de la NFL arrancará este jueves 4 de septiembre y culminará el domingo 8 de febrero del próximo año con el Super Bowl LX. Estos son los juegos de la primera jornada:
Jueves 4 de septiembre
- Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys
Viernes 5 de septiembre
- Los Ángeles Chargers vs Kansas City Chiefs
Domingo 7 de septiembre
- Miami Dolphins vs Indianapolis Colts
- New York Jets vs Pittsburgh Steelers
- Jacksonville Jaguars vs Carolina Panthers
- Arizona Cardinals vs New Orleans Saints
- Washington Commanders vs New York Giants
- Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers
- Cincinnati Bengals vs Cleveland Browns
- New England Patriots vs Las Vegas Raiders
- Seattle Seahaws vs San Francisco 49ers
- Tennessee Titans vs Denver Broncos
- Green Bay Packers vs Detroit Lions
- Los Angeles Rams vs Houston Teans
- Buffalo Bills vs Baltimore Ravens
Lunes 8 de septiembre
- Chicago Bears vs Minnesota Vikings.