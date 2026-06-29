Si México llega a penales con Ecuador tiene 80% de probabilidades de ganar tirando de esta forma

La Selección de México ultima detalles para su presentación en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Ecuador. El combinado dirigido por Javier Aguirre buscará el pasaporte a la siguiente fase frente al combinado sudamericano en el Estadio Ciudad de México este martes 30 de junio. En los papeles, este encuentro aparenta ser muy cerrado e igualado; por lo tanto, los penales siempre son una opción y la Selección Mexicana lo sabe.

Ante la posibilidad de los penales, es necesario que el conjunto dirigido por Javier Aguirre esté preparado y, según un análisis estadístico difundido por La Nación, se incrementa notablemente la efectividad si los ejecutantes siguen un patrón de disparo específico frente al guardameta rival. El mismo marca que si patean al ángulo superior izquierdo, México alcanzará un 80% de probabilidades de ganar.

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Así llegaron México y Ecuador a los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El combinado nacional enfrentará a Ecuador en la búsqueda de hacer historia en casa y asegurar el pase a octavos de final, tras una fase de grupos perfecta. Los dirigidos por Javier Aguirre compartieron el Grupo A con Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia y arribaron a los 16avos con puntaje perfecto, tras ganarle al conjunto africano y posteriormente hacer lo propio ante combinado asiático y europeo. Cabe destacar que México es una de las tres selecciones que lograron puntaje perfecto en la fase de grupos, junto con Francia y Argentina.

Por su parte, Ecuador llegó con lo justo a esta instancia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pero haciendo historia al ganarle a Alemania en la última fecha del Grupo E. Los dirigidos por Sebastián Becaccece perdieron en la primera fecha ante Costa de Marfil y luego empataron ante la sorpresiva Curazao.