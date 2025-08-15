¿Ofertón? Este es el boleto más barato en México para el Mundial 2026

La FIFA reveló este jueves 14 de agosto los precios de boletos especiales y categoría de hospitalidad para el Mundial 2026 que en México se disputará en CDMX, Guadalajara y Monterrey, lo cual desató un debate en redes sociales por los altos costos, sin embargo, aún no inicia la venta general, la cual tendrá localidades más accesibles para el público en general.

Sin embargo, de los boletos que se dieron a conocer este día, es en Monterrey en donde se tiene el más “económico” con un precio de 34,700 pesos y que corresponde a la categoría Pavilion.

¿Cuál es el precio más barato de la categoría de hospitalidad en México para el Mundial 2026?

El boleto más barato para el Mundial 2026 en México, anunciado por la FIFA el jueves 14 de agosto de 2025 y correspondiente a la categoría de hospitalidad, es el siguiente:



Precio : $34,700 MXN

: $34,700 MXN Categoría : FIFA Pavilion (categoría de hospitalidad más accesible)

: FIFA Pavilion (categoría de hospitalidad más accesible) Partido : Fase de Grupos

: Fase de Grupos Fecha : 24 de junio de 2026

: 24 de junio de 2026 Estadio: Estadio BBVA, Monterrey

El Estadio BBVA en Monterrey ofrece este boleto como el más económico de las tres sedes mexicanas (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) debido a la combinación de la categoría FIFA Pavilion y la fecha específica del partido. Recuerda que para comprar boletos del Mundial 2026 debes hacerlo únicamente y por seguridad en el portal oficial de la FIFA , utilizando una FIFA ID.

Características del boleto FIFA Pavilion en Monterrey para el Mundial 2026

Este boleto pertenece al paquete de hospitalidad FIFA Pavilion, que ofrece asientos en una zona premium con vistas garantizadas al terreno de juego, acceso a áreas exclusivas con entretenimiento, y servicios de comida y bebida de alta calidad.

Beneficios adicionales: Incluye acceso a un lounge o área designada antes y después del partido, aunque no se especifica estacionamiento para esta categoría (sujeto a disponibilidad en otros paquetes).

Exclusiones: Este boleto no garantiza un partido de la Selección Mexicana, ya que los encuentros de los anfitriones (México, EE. UU., Canadá) no están incluidos en esta fase de venta individual.

¿Cuándo saldrán a la venta los boletos para las zonas estándar del Mundial 2026 en México?

Los boletos estándar de la venta general se anunciarán el 10 de septiembre de 2025 y serán más accesibles para el público, aunque aún no se han revelado los posibles precios, aunque haciendo una comparativa con Qatar 2022, podrían oscilar entre los $1,000 y $20,000 pesos dependiendo la fase del torneo.