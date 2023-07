Siboldi habló sobre Ozziel Herrera y su posible llegada a Tigres

Robert Dante Siboldi no negó los rumores que ponen al futbolista del Atlas en la órbita del conjunto de la UANL, en cambio reveló lo que aportaría Ozziel Herrera en caso de que se concrete su fichaje con los Tigres.

En las últimas horas se han aumentado las versiones que aseguran que el atacante mexicano está prácticamente amarrado con los ‘Felinos’ y es cuestión de tiempo para que se cumpla la incorporación que tanto pidió el estratega uruguayo.

“Todavía no está cerrado, no está confirmado. Es un jugador como los que estuvimos manejando en su momento, que era uno más en la lista, no sigue siendo el último ni definitivo, hay más opciones. En caso de él, se adapta perfectamente a lo que estamos buscando respecto a la competitividad, reforzar la posición, puede jugar por banda y por dentro”, apuntó Siboldi.

“Es un cachito de la deuda que tengo con Tigres de cuando descendimos” Robert Dante Siboldi

Siboldi ya sabe el rol que cumpliría en Tigres Ozziel Herrera

El técnico de los Tigres después se extendió en la explicación de que Ozziel no le quitará oportunidades a los canteranos de la institución regiomontana, sino que reforzará la zona del ataque en donde de por sí ya tienen a muchas figuras.

De hecho el entrenador elogió al futbolista de 22 años que fue uno de los factores en el bicampeonato de los rojinegros de hace un año.

“Es un jugador que tiene muy buena edad, con experiencia, joven, y está siendo en este momento seleccionado nacional, con poca participación, pero está ahí, entonces es un jugador de buen nivel, participó en los dos campeonatos de Atlas, entonces es un juzgador muy interesante”, aseguró.

Así el conjunto de la UANL redondeará una plantilla muy buena para este Apertura 2023 y cumplirá con su objetivo de rejuvenecer la nómina como lo han hecho con los últimos fichajes de Eugenio Pizzuto (21 años), Diego Lainez (23 años), Jesús Angulo (25 años) o Sebastián Córdova (26 años).

Aunque falta que se haga oficial el traspaso que parece inminente, ya que este jueves también el técnico rojinegro Benjamín Mora comentó que Ozziel ya no le contestó los mensajes.