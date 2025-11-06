deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Siempre quiso pertenecer a México e hizo todo lo posible por naturalizarse solo para jugar en la Selección

Ganó 12 títulos vistiendo la playera de equipos de la Liga BBVA MX y siempre hizo todo lo posible para representar a México a nivel internacional

El extranjero que siempre quiso ser mexicano y jugar en la Selección
TV Azteca
El extranjero que siempre quiso ser mexicano y jugar en la Selección
Rodrigo Acuña
Selección Azteca
Compartir

La Selección Mexicana ha tenido varios futbolistas naturalizados a lo largo de la historia, siendo el caso más reciente el de Santiago Gimenez, quien tiene sangre argentina por haber nacido allí . Sin embargo, no es el único caso existente y, en esta ocasión, reflotaremos el caso de Damián Álvarez, otro jugador argentino que jugó en el combinado azteca.

Damián Álvarez, el argentino que siempre quiso ser mexicano

A pesar de haber nacido en la ciudad de Morón, en Buenos Aires, Argentina; Damián Álvarez vivió prácticamente toda su vida en México. Debutó en River Plate en el año 1998, pero llegaría por primera vez a nuestro país en 2003 tras ser fichado por el Monarcas Morelia cuando tenía 23 años de edad. Desde ese momento, ‘Chilindrina’ pasó toda su carrera jugando en la Liga BBVA MX .

Damián Álvarez
Archivo
Damián Álvarez representó a México en dos ocasiones

En diciembre del año 2011, Álvarez recibió la carta que lo acreditó como ciudadano mexicano tras haber iniciado el trámite seis meses atrás. En ese momento, Damián era jugador de Tigres de la UANL, equipo con el que consiguió múltiples títulos y donde incluso realizó su retiro como futbolista profesional en el año 2018.

TE PUEDE INTERESAR:

Damián Álvarez y el día que se convirtió en mexicano

En aquel momento, Álvarez fue consultado sobre “cómo se siente ser mexicano”, a lo que el jugador respondió que llevaba ya 9 años en el país y que se había adaptado muy bien a la cultura de México. “Me siento muy identificado al medio, al futbol de acá, más por la intención de formar una familia aquí, porque vine muy chico y aquí nacieron mis hijos, ahora son más mexicano que antes”, comentaba el futbolista nacido en Argentina.

Damián Álvarez
Getty Images
Damián Álvarez, campeón con Tigres

Posteriormente, fue consultado sobre si la decisión de naturalizarse mexicano fue por un presunto llamado de la Selección Mexicana, pero Álvarez aseguró que nunca fue una prioridad. “No fue el motivo directo el tema de la Selección, fue por el cupo de extranjeros, que eso me iba a traer un beneficio”, explicaba en la entrevista realizada en 2011.

Damián Álvarez no tuvo participación en la Selección Mexicana

Si bien siempre se sintió como un mexicano más, Álvarez apenas disputó dos partidos con México, ambos en condición de amistoso internacional. Su debut fue en febrero del año 2012, cuando le tocó ingresar en la derrota por 2-0 frente a Colombia. Luego, estuvo un año sin ser convocado al equipo nacional, hasta que en agosto del 2013 volvió a tener la oportunidad. Allí, ingresó en la victoria 4-1 sobre Costa de Marfil. Sin embargo, nunca debutó de forma oficial.

Todos los títulos de Damián Álvarez en México

Pachuca

  • Liga BBVA MX: 1
  • Liga de Campeones de la CONCACAF: 3
  • Copa Sudamericana: 1

Tigres UANL

  • Liga BBVA MX: 4
  • Campeón de Campeones: 2
  • Copa BBVA MX: 1
  • Títulos en total: 12.
Selección Mexicana
Futbolistas extranjeros
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

Te Recomendamos

1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Casi la Hace! Jugada Grande | México vs Ecuador
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Falla el Segundo! México Perdona a Ecuador | Mexico vs Ecuador
goioll ecuador 1.jpg
Selección Azteca
¡Gol de Jordy Alcívar! Ecuador empata el partido ante México en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Quiñones Perdona a Ecuador: México Deja Ir el Segundo Gol | México vs Ecuador
GOL Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
¡GOOLAZO de Germán Berterame! México abre el marcador ante Ecuador en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
×
×