Siempre quiso pertenecer a México e hizo todo lo posible por naturalizarse solo para jugar en la Selección

La Selección Mexicana ha tenido varios futbolistas naturalizados a lo largo de la historia, siendo el caso más reciente el de Santiago Gimenez, quien tiene sangre argentina por haber nacido allí . Sin embargo, no es el único caso existente y, en esta ocasión, reflotaremos el caso de Damián Álvarez, otro jugador argentino que jugó en el combinado azteca.

Damián Álvarez, el argentino que siempre quiso ser mexicano

A pesar de haber nacido en la ciudad de Morón, en Buenos Aires, Argentina; Damián Álvarez vivió prácticamente toda su vida en México. Debutó en River Plate en el año 1998, pero llegaría por primera vez a nuestro país en 2003 tras ser fichado por el Monarcas Morelia cuando tenía 23 años de edad. Desde ese momento, ‘Chilindrina’ pasó toda su carrera jugando en la Liga BBVA MX .

Archivo Damián Álvarez representó a México en dos ocasiones

En diciembre del año 2011, Álvarez recibió la carta que lo acreditó como ciudadano mexicano tras haber iniciado el trámite seis meses atrás. En ese momento, Damián era jugador de Tigres de la UANL, equipo con el que consiguió múltiples títulos y donde incluso realizó su retiro como futbolista profesional en el año 2018.

Damián Álvarez y el día que se convirtió en mexicano

En aquel momento, Álvarez fue consultado sobre “cómo se siente ser mexicano”, a lo que el jugador respondió que llevaba ya 9 años en el país y que se había adaptado muy bien a la cultura de México. “Me siento muy identificado al medio, al futbol de acá, más por la intención de formar una familia aquí, porque vine muy chico y aquí nacieron mis hijos, ahora son más mexicano que antes”, comentaba el futbolista nacido en Argentina.

Getty Images Damián Álvarez, campeón con Tigres

Posteriormente, fue consultado sobre si la decisión de naturalizarse mexicano fue por un presunto llamado de la Selección Mexicana, pero Álvarez aseguró que nunca fue una prioridad. “No fue el motivo directo el tema de la Selección, fue por el cupo de extranjeros, que eso me iba a traer un beneficio”, explicaba en la entrevista realizada en 2011.

Damián Álvarez no tuvo participación en la Selección Mexicana

Si bien siempre se sintió como un mexicano más, Álvarez apenas disputó dos partidos con México, ambos en condición de amistoso internacional. Su debut fue en febrero del año 2012, cuando le tocó ingresar en la derrota por 2-0 frente a Colombia. Luego, estuvo un año sin ser convocado al equipo nacional, hasta que en agosto del 2013 volvió a tener la oportunidad. Allí, ingresó en la victoria 4-1 sobre Costa de Marfil. Sin embargo, nunca debutó de forma oficial.

Todos los títulos de Damián Álvarez en México

Pachuca

Liga BBVA MX: 1

Liga de Campeones de la CONCACAF: 3

Copa Sudamericana: 1

Tigres UANL