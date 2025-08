¡OFICIAL! Los siete equipos eliminados de la Leagues Cup

Finalizo la segunda jornada de la Leagues Cup 2025 y ya han quedado definidos los primeros equipos eliminados de la competición. Hasta el momento, son siete los equipos eliminados, tres de la MLS y cuatro de la Liga BBVA MX.

Los equipos eliminados hasta el momento son: León, Santos, Atlas y Querétaro de la Liga BBVA MX, mientras que de la MLS son San Diego FC, Atlanta United y Dynamo.

El conjunto de León se ubica momentáneamente en el lugar en el lugar 15 de la tabla de los equipos mexicanos con un punto, mientras que Santos, Atlas y Querétaro completan la tabla con cero puntos.

En el caso de los equipos de la MLS, San Diego FC, Atlanta United y Dynamo, se encuentran al fondo de la tabla con cero puntos.

Para la Jornada 3 de la Fase de Grupos, los cuatro equipos de cada liga que avancen a los Cuartos de Final, mientras que los demás quedarán totalmente eliminados de la competición.

La tabla de los equipos de la Liga BBVA MX tras la segunda jornada de la Leagues Cup es la siguiente:



Al termino de la jornada 2 así lucen las llaves para los cuartos de final 🔥

⚽ Tigres vs Minnesota United

⚽ Juárez vs Inter Miami

⚽ Mazatlán vs Portland Timbers

⚽ Toluca vs Seattle Sounders #LeaguesCupxAzteca pic.twitter.com/4HFm3Kz61q

— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 4, 2025