Siete equipos de la Liga BBVA MX en el top 10 del Ranking de Concacaf

Este viernes 8 de noviembre del 2024, se dio a conocer el top 10 en el ranking de Concacaf, en el que destaca la presencia de los equipos de la Liga BBVA MX. Se ubican siete entre los primeros 10, mientras que los tres restantes los completan clubes de la MLS.

En el décimo lugar aparece Guadalajara con 1,204 puntos. El rebaño ha logrado ser más constante en sus encuentros evitando la derrota. En noveno aparece Toluca con 1,213 puntos con el gran nivel que ha mostrado. En octavo se encuentra Pachuca con 1,215 puntos, bajando cada vez más de posición con los resultados negativos que ha tenido.

En séptimo aparece Inter Miami con 1,220 puntos, en sexto Rayados con 1,223 puntos, en quinto LAFC con 1,224 puntos y en cuarto se encuentra Cruz Azul con 1,227 puntos tras el gran torneo que está haciendo.

En tercer lugar aparece Tigres con 1,231 puntos, en segundo América con 1,235 puntos y en el primer lugar aparece el Columbus Crew con 1,252 puntos, conjunto que fue eliminado de los Play Offs de la MLS, pero actualmente Campeón de la Leagues Cup 2024.

The Concacaf Club Ranking for November has arrived! 📊

▶️ @CruzAzul jumps into the top five pic.twitter.com/QUlus88LQo

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) November 8, 2024