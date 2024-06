El nuevo destino de Dani Alves, lejos de Barcelona

Dani Alves estaría pensando en un futuro lejos de Barcelona. El ex jugador brasileño tendría en mente empezar una nueva vida de negocios. Fue el pasado 32 de marzo cuando salió de la cárcel con libertad condicional.

El ex jugador de Pumas permaneció más de 14 meses en prisión, y todo indica que le debe al conjunto universitario, una cifra cercana a los 4 millones de dólares.

Pumas busca dejar el Clausura 2024 atrás

Gustavo Lema, se refirió a los motivos que llevaron a Pumas a no hacer un buen papel en el último torneo.

“Hubo lesiones y al no tener un plantel muy largo muy grande era más difícil, estamos muy contentos con el equipo, con los chicos, lo que estaban aportando, hoy tenemos muchos jóvenes levantando la mano. Estamos en vistas de también reforzarnos, los torneos en el mundo siguen corriendo y los mercados están recién abriendo y nosotros tenemos la urgencia, pero bueno se está trabajando en eso y tenemos un buen número de jugadores que continúan, siempre la continuidad del plantel es buena”, dijo el estratega argentino.

Por otro lado, el DT argentino se animó a hablar acerca de la posibilidad de que Julio González sea el portero titular de la Selección Azteca en la Copa América.

“Ese es otro motivo orgullo, hablando de Julio en particular se lo tiene bien merecido, bien ganado, hay competencia del puesto y si bien Memo está en consideración de selección por encima de todos, Malagón también tuvo un torneo bárbaro y mucha consideración”, sentenció el estratega de Pumas.

El conjunto universitario quiere potenciar las juveniles

Lema expresó que Pumas hará todo lo posible por seguir debutando a jóvenes de cantera en el siguiente torneo.

“Yo voy a ver los chicos, trajimos sub 18 y sub 23. Es la forma o el método que me enseñaron para trabajar, obviamente mandan otras personas. Hoy trabajo muy a gusto como si me fuera quedar siempre, así que esperemos que los resultados acompañen y nos hagan un poquito menos utópico esa posibilidad de irme”, expresó el técnico de Pumas.

