Silva vs Wang: La hora para VER EN VIVO la función de UFC 332

Las artes marciales mixtas toman el protagonismo este sábado en Salt Lake City, pues el UFC 332 se presentará delante de todo el mundo con diversos platillos llenos de golpes, llaves y destreza física-mental. Desde la tarde y hasta la noche, El Octágono lucirá imparable preparando todo para que Natalia Silva y Wang Cong peleen por un campeonato.

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¿Qué esperar del UFC 332 con Silva vs Wang como pelea principal?

Con 9 meses completos y el inicio de octubre ocurriendo, el UFC 332 será el primero del año en ofrecer una pelea de mujeres como evento estelar. Ante eso, se espera que Silva y Wang concreten una pelea que ya prometieron como explosiva. La brasileña de 29 años y la china de 34 se disputarán el título vacante de Peso Mosca, mismo que se quedó sin campeona al concretarse la dolorosa lesión de Valentina Shevchenko.

Entonces, este evento de UFC cerrará con un compromiso femenino después de un año y nueves meses que no sucedía, recordando aquel Mackenzie Dern y Amanda Ribas en enero de 2025. Por ello, las propias peleadoras conscientes de eso y de los comentarios negativos ante su compromiso, dijeron que esperan una pelea más que agresiva... entendiendo que la peleadora asiática disfruta de ese tipo de confrontaciones.

¿Cuáles son los combates acordados para suceder en este UFC 332?

Cartelera principal

Natalia Silva vs Wang Cong - Título vacante del Peso Mosca femenino

Deiveson Figueiredo vs Payton Talbott - Peso Gallo

King Green vs Esteban Ribovics - Peso Ligero

Roberto Soldic vs Khaos Williams - Peso Welter

Ateba Gautier vs Roman Kopylov - Peso Medio

Cartelera preliminar

Imanol Rodríguez vs Alden Coria - Peso Mosca

Damian Pinas vs Andrey Pulyaev - Peso Medio

Marcus McGhee vs Benardo Sopaj - Peso Gallo

Anthony Wint vs Lucas Armand - Peso Pesado

Primeras Preliminares

Johnny Walker vs Mick Parkin - Peso Pesado

Rafael dos Anjos vs Alexander Hernández - Peso Ligero

Marvin Vettori vs Ismail Naurdiev - Peso Medio

Court McGee vs Eric Nolan - Peso Welter

¿Dónde ver EN VIVO Silva vs Wang del UFC 332 en Salt Lake City?

Para que puedas disfrutar desde las Primeras Preliminares a las 14:00 horas del tiempo del centro de México tienes dos opciones. Ambas son vía streaming, por lo que debes pagar cierta cantidad de dinero que te daría acceso a las distintas funciones de la UFC. La primera oportunidad es a través de Paramount+ y la segunda vía es con el UFC Pass. Simplemente se recomienda investigar bien con los proveedores los precios y a qué te da acceso la plataforma.