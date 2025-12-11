Simulador de la Copa Mundial de la FIFA 2026: estos son los equipos que pasarán a cuartos, según la IA

Con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tan cerca, las expectativas van en aumento. Los aficionados de todo el planeta se ilusionan con ver un alto desempeño de sus países en la competición y las predicciones sobre qué equipos llegarán a las instancias decisivas abundan en las redes. En medio de este furor, la IA analizó quiénes podrían llegar a cuartos.

Pese a que no puede predecir el futuro, ChatGPT utilizó su completa base de datos para diagramar un posible camino de las selecciones en la cita mundialista y determinó qué equipos tienen más posibilidades de pasar la fase de grupos y superar las siguientes instancias hasta meterse en los cuartos de final.

México no alcanza los cuartos de final de una Copa del Mundo desde 1986, es decir hace casi 40 años. En aquella oportunidad lo logró siendo la anfitriona del certamen, algo que se repetirá el año que viene. ¿Logrará romper la maldición y meterse entre los ocho mejores tras cuatro décadas?

Los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Antes de conocer la predicción de la inteligencia artificial, es importante repasar cómo quedaron conformados los grupos del Mundial 2026 tras el Sorteo Final llevado a cabo el pasado viernes en Estados Unidos.



Grupo A: México , Sudáfrica, Corea del Sur y ganador Repechaje UEFA 4 (Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte).

, Sudáfrica, Corea del Sur y ganador Repechaje UEFA 4 (Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte). Grupo B: Canadá, ganador Repechaje UEFA 1 (Italia, Gales, Bosnia y Herzegovina o Irlanda del Norte), Qatar y Suiza.

Canadá, ganador Repechaje UEFA 1 (Italia, Gales, Bosnia y Herzegovina o Irlanda del Norte), Qatar y Suiza. Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y ganador Repechaje UEFA 3 (Turquía, Eslovaquia, Kosovo o Rumania).

Estados Unidos, Paraguay, Australia y ganador Repechaje UEFA 3 (Turquía, Eslovaquia, Kosovo o Rumania). Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Grupo F: Países Bajos, Japón, ganador Repechaje UEFA 2 (Ucrania, Polonia, Albania o Suecia) y Túnez.

Países Bajos, Japón, ganador Repechaje UEFA 2 (Ucrania, Polonia, Albania o Suecia) y Túnez. Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Grupo I: Francia, Senegal, ganador Repechaje Internacional 1 (Irak, Bolivia o Surinam) y Noruega.

Francia, Senegal, ganador Repechaje Internacional 1 (Irak, Bolivia o Surinam) y Noruega. Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Grupo K: Portugal, ganador Repechaje Internacional 2 (Congo, Jamaica o Nueva Caledonia), Uzbekistán y Colombia.

Portugal, ganador Repechaje Internacional 2 (Congo, Jamaica o Nueva Caledonia), Uzbekistán y Colombia. Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

La predicción de la IA hasta cuartos de final del Mundial 2026

Con base en la actualidad de cada selección, su historial de los Mundiales, su ubicación en el Ranking FIFA y los rivales que enfrentarán en la fase de grupos, ChatGPT determinó qué selecciones tienen mayores posibilidades de meterse en los cuartos de final:



España

Francia

Argentina

Brasil

Inglaterra (eliminaría a México en octavos)

Países Bajos

Portugal

Alemania

Si esto se cumple, la Selección Nacional nuevamente quedaría a las puertas de meterse en unos cuartos de final.