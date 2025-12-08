deportes
Noticias
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Simulador de la Copa Mundial de la FIFA 2026, grupo por grupo: estos son los equipos que pasarán a 16avos, según la IA

Conoce la predicción de ChatGPT sobre el camino de México y otras selecciones en la primera ronda del certamen

Así quedarán los grupos del Mundial 2026, según la IA
Instagram @fifaworldcup - @openai
Marco Espósito | DR
Mundial México 2026
Apenas quedaron definidos todos los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , el debate sobre qué selecciones avanzarán a la siguiente instancia no tardó en llegar. Todos los aficionados tienen a sus claros favoritos para disputar los dieciseisavos de final y lo mismo ocurre con la inteligencia artificial, que ya dio su predicción.

Si bien la IA no puede predecir el futuro, sí tiene la capacidad de elaborar un completo análisis en base a estadísticas, resultados recientes e históricos, posiciones del ranking FIFA y otros datos clave. Con todo esto en cuenta, ChatGPT pronosticó cuáles serán los países que pasarán de ronda del grupo A al L.

Mundial 2026
FIFA

Los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Antes de descubrir qué dijo la inteligencia artificial, es importante repasar cómo quedaron conformados los 12 grupos de la Copa del Mundo 2026 tras el Sorteo Final llevado a cabo el pasado viernes.

  • Grupo A: México, Sudáfrica, República de Corea y ganador Repechaje UEFA 4 (Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte).
  • Grupo B: Canadá, ganador Repechaje UEFA 1 (Italia, Gales, Bosnia y Herzegovina o Irlanda del Norte), Qatar y Suiza.
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y ganador Repechaje UEFA 3 (Turquía, Eslovaquia, Kosovo o Rumania).
  • Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, ganador Repechaje UEFA 2 (Ucrania, Polonia, Albania o Suecia) y Túnez.
  • Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
  • Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.
  • Grupo I: Francia, Senegal, ganador Repechaje Internacional 1 (Irak, Bolivia o Surinam) y Noruega.
  • Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
  • Grupo K: Portugal, ganador Repechaje Internacional 2 (Congo, Jamaica o Nueva Caledonia), Uzbekistán y Colombia.
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Cabe destacar que en este Mundial, pasarán de ronda los dos primeros de cada grupos como es habitual, así como también los ocho mejores terceros. De esta forma, clasificarán 32 de las 48 selecciones.

El pronóstico de la IA para la fase de grupos del Mundial

ChatGPT analizó uno por uno los grupos del Mundial 2026 y determinó qué selecciones avanzarán a los dieciseisavos de final y en qué posición lo hará cada una.

  • Grupo A: pasan México, Corea del Sur y Dinamarca (asumiendo que gana el Repechaje)
  • Grupo B: pasan Suiza, Canadá e Italia (asumiendo que gana el Repechaje)
  • Grupo C: pasan Brasil, Marruecos y Escocia
  • Grupo D: pasan Estados Unidos, Australia y Paraguay
  • Grupo E: pasan Alemania, Ecuador y Costa de Marfil
  • Grupo F: pasan Países Bajos, Japón y Suecia (asumiendo que gana el Repechaje)
  • Grupo G: pasan Bélgica, Egipto e Irán
  • Grupo H: pasan España y Uruguay
  • Grupo I: pasan Francia, Noruega y Senegal
  • Grupo J: pasan Argentina y Austria
  • Grupo K: pasan Portugal y Colombia
  • Grupo L: pasan Inglaterra y Croacia

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

La FIFA confirmó que la Copa del Mundo iniciará el jueves 11 de junio de 2026 con el encuentro entre México y Sudáfrica correspondiente al grupo A. Este se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México.

Selección Mexicana
De futbol y otras locuras
