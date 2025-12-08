Simulador de la Copa Mundial de la FIFA 2026, grupo por grupo: estos son los equipos que pasarán a 16avos, según la IA

Apenas quedaron definidos todos los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , el debate sobre qué selecciones avanzarán a la siguiente instancia no tardó en llegar. Todos los aficionados tienen a sus claros favoritos para disputar los dieciseisavos de final y lo mismo ocurre con la inteligencia artificial, que ya dio su predicción.

Si bien la IA no puede predecir el futuro, sí tiene la capacidad de elaborar un completo análisis en base a estadísticas, resultados recientes e históricos, posiciones del ranking FIFA y otros datos clave. Con todo esto en cuenta, ChatGPT pronosticó cuáles serán los países que pasarán de ronda del grupo A al L.

Los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Antes de descubrir qué dijo la inteligencia artificial, es importante repasar cómo quedaron conformados los 12 grupos de la Copa del Mundo 2026 tras el Sorteo Final llevado a cabo el pasado viernes.



Grupo A: México , Sudáfrica, República de Corea y ganador Repechaje UEFA 4 (Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte).

, Sudáfrica, República de Corea y ganador Repechaje UEFA 4 (Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte). Grupo B: Canadá, ganador Repechaje UEFA 1 (Italia, Gales, Bosnia y Herzegovina o Irlanda del Norte), Qatar y Suiza.

Canadá, ganador Repechaje UEFA 1 (Italia, Gales, Bosnia y Herzegovina o Irlanda del Norte), Qatar y Suiza. Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y ganador Repechaje UEFA 3 (Turquía, Eslovaquia, Kosovo o Rumania).

Estados Unidos, Paraguay, Australia y ganador Repechaje UEFA 3 (Turquía, Eslovaquia, Kosovo o Rumania). Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Grupo F: Países Bajos, Japón, ganador Repechaje UEFA 2 (Ucrania, Polonia, Albania o Suecia) y Túnez.

Países Bajos, Japón, ganador Repechaje UEFA 2 (Ucrania, Polonia, Albania o Suecia) y Túnez. Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Grupo I: Francia, Senegal, ganador Repechaje Internacional 1 (Irak, Bolivia o Surinam) y Noruega.

Francia, Senegal, ganador Repechaje Internacional 1 (Irak, Bolivia o Surinam) y Noruega. Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Grupo K: Portugal, ganador Repechaje Internacional 2 (Congo, Jamaica o Nueva Caledonia), Uzbekistán y Colombia.

Portugal, ganador Repechaje Internacional 2 (Congo, Jamaica o Nueva Caledonia), Uzbekistán y Colombia. Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Cabe destacar que en este Mundial, pasarán de ronda los dos primeros de cada grupos como es habitual, así como también los ocho mejores terceros. De esta forma, clasificarán 32 de las 48 selecciones.

El pronóstico de la IA para la fase de grupos del Mundial

ChatGPT analizó uno por uno los grupos del Mundial 2026 y determinó qué selecciones avanzarán a los dieciseisavos de final y en qué posición lo hará cada una.



Grupo A: pasan México , Corea del Sur y Dinamarca (asumiendo que gana el Repechaje)

pasan , Corea del Sur y Dinamarca (asumiendo que gana el Repechaje) Grupo B: pasan Suiza, Canadá e Italia (asumiendo que gana el Repechaje)

pasan Suiza, Canadá e Italia (asumiendo que gana el Repechaje) Grupo C: pasan Brasil, Marruecos y Escocia

pasan Brasil, Marruecos y Escocia Grupo D: pasan Estados Unidos, Australia y Paraguay

pasan Estados Unidos, Australia y Paraguay Grupo E: pasan Alemania, Ecuador y Costa de Marfil

pasan Alemania, Ecuador y Costa de Marfil Grupo F: pasan Países Bajos, Japón y Suecia (asumiendo que gana el Repechaje)

pasan Países Bajos, Japón y Suecia (asumiendo que gana el Repechaje) Grupo G: pasan Bélgica, Egipto e Irán

pasan Bélgica, Egipto e Irán Grupo H: pasan España y Uruguay

pasan España y Uruguay Grupo I: pasan Francia, Noruega y Senegal

pasan Francia, Noruega y Senegal Grupo J: pasan Argentina y Austria

pasan Argentina y Austria Grupo K: pasan Portugal y Colombia

pasan Portugal y Colombia Grupo L: pasan Inglaterra y Croacia

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

La FIFA confirmó que la Copa del Mundo iniciará el jueves 11 de junio de 2026 con el encuentro entre México y Sudáfrica correspondiente al grupo A. Este se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México.