Nota

OFICIAL: ¿Cuándo saldrán a la venta los boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026? Esta es la FECHA EXACTA

Este será el día en que podrás adquirir tus tickets para ver a la Selección Nacional en el certamen

Grupo de México en el Mundial 2026
Instagram @fifaworldcup
Marco Espósito | DR
Mundial México 2026
Luego del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 del pasado viernes, los grupos quedaron definidos y México ya conoce a los que serán sus rivales. Ahora, todos los aficionados tienen una pregunta clave en mente: ¿cómo conseguir boletos para los encuentros con Sudáfrica , Corea del Sur y el vencedor del Repechaje UEFA 4?

La Selección Nacional debutará en el Mundial el 11 de junio de 2026 ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, luego se medirá ante Corea en Guadalajara y regresará a CDMX para medirse a Dinamarca República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte. Pese a ya contar con toda esta información, los boletos aún no están a la venta.

¿Cuándo saldrán a la venta los boletos para el Mundial 2026?

Antes de conocerse los grupos de la Copa del Mundo, la FIFA habilitó dos instancias de compra de boletos en su web oficial. Ahora, ya con el calendario confirmado para cada selección, se habilitará próximamente una tercera etapa en muy pocos días.

Los tickets podrán conseguirse en la sección de “Boletos” dentro de la categoría de torneos de la página web de la FIFA a partir del sábado 11 de diciembre. Esta etapa se extenderá hasta el 13 de enero y será una de las últimas oportunidades de obtener un lugar (más adelante se abrirá un cuarto y último período).

México en el Mundial 2026
Instagram @fifa

TE PUEDE INTERESAR:

¿Cuánto costarán los boletos del Mundial 2026?

Los precios varían notoriamente según la categoría (calidad de la ubicación) seleccionada. Los valores del encuentro inaugural son más elevados, mientras que los del resto de juegos de la fase de grupos se mantienen dentro del mismo rango.

Precios de boletos para el partido inaugural (México vs. Sudáfrica)

  • Categoría 1: USD 1,825
  • Categoría 2: USD 1,290
  • Categoría 3: USD 745
  • Categoría 4: USD 370

Precios de boletos para otros partidos de la fase de grupos

  • Categoría 1: USD 482
  • Categoría 2: USD 362
  • Categoría 3: USD 167
  • Categoría 4: USD 82

Selección Mexicana
Autor / Redactor

Marco Espósito | DR

marco@digitalroom.team

