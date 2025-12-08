OFICIAL: ¿Cuándo saldrán a la venta los boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026? Esta es la FECHA EXACTA

Luego del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 del pasado viernes, los grupos quedaron definidos y México ya conoce a los que serán sus rivales. Ahora, todos los aficionados tienen una pregunta clave en mente: ¿cómo conseguir boletos para los encuentros con Sudáfrica , Corea del Sur y el vencedor del Repechaje UEFA 4?

La Selección Nacional debutará en el Mundial el 11 de junio de 2026 ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, luego se medirá ante Corea en Guadalajara y regresará a CDMX para medirse a Dinamarca República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte. Pese a ya contar con toda esta información, los boletos aún no están a la venta.

¿Cuándo saldrán a la venta los boletos para el Mundial 2026?

Antes de conocerse los grupos de la Copa del Mundo, la FIFA habilitó dos instancias de compra de boletos en su web oficial. Ahora, ya con el calendario confirmado para cada selección, se habilitará próximamente una tercera etapa en muy pocos días.

Los tickets podrán conseguirse en la sección de “Boletos” dentro de la categoría de torneos de la página web de la FIFA a partir del sábado 11 de diciembre. Esta etapa se extenderá hasta el 13 de enero y será una de las últimas oportunidades de obtener un lugar (más adelante se abrirá un cuarto y último período).

¿Cuánto costarán los boletos del Mundial 2026?

Los precios varían notoriamente según la categoría (calidad de la ubicación) seleccionada. Los valores del encuentro inaugural son más elevados, mientras que los del resto de juegos de la fase de grupos se mantienen dentro del mismo rango.

Precios de boletos para el partido inaugural (México vs. Sudáfrica)



Categoría 1: USD 1,825

USD 1,825 Categoría 2: USD 1,290

USD 1,290 Categoría 3: USD 745

USD 745 Categoría 4: USD 370

Precios de boletos para otros partidos de la fase de grupos

