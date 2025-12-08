Simulador de la Copa Mundial de la FIFA 2026: así le irá a México en la Copa del Mundo, según la IA

México ya tiene toda la información necesaria para planificar su recorrido en la Copa Mundial de la FIFA 2026: conoce a sus rivales, las fechas exactas de los partidos y los estadios en los que estos se llevarán a cabo . Esto no sólo permite una mayor organización para la Selección Nacional, sino que le da margen a los aficionados para hacer sus predicciones.

Entre los cientos de pronósticos que surgieron, el de ChatGPT destaca por basarse en varios factores que van desde la actualidad de México y sus rivales hasta los resultados históricos del equipo en las fases de grupos de las Copas del Mundo . Pese a que la IA no puede predecir el futuro, es capaz de ofrecer un interesante análisis.

El grupo de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

El seleccionado tricolor se ubica en el Grupo A y tendrá como rivales a Sudáfrica, Corea del Sur y el vencedor del Repechaje UEFA 4 que será Dinamarca, Irlanda, Macedonia del Norte o República Checa. Cabe destacar que los primeros y segundos de cada grupo avanzarán a dieciseisavos de final, así como los ocho mejores terceros.

Instagram @miseleccionmx

¿Cómo le irá a México en el Mundial, según la IA?

La Inteligencia Artificial analizó el grupo de México y los posibles cruces que tendría en las siguientes rondas para determinar cómo podría ser su camino en el Mundial 2026. Además, aseguró: "será local y hará valer el apoyo de su afición".

Para ChatGPT, el equipo de Javier Aguirre finalizará en la cima del grupo A. "México suele competir bien en fases de grupos como anfitrión y la localía en CDMX y Guadalajara pesará mucho", afirmó. De esta forma, le tocaría enfrentarse a uno de los ocho mejores terceros.

TE PUEDE INTERESAR:



Ya en la siguiente instancia, la IA volvió a dar un pronóstico favorable para la Selección Nacional. "México ganará su duelo de 16avos y se meterá nuevamente en unos octavos de final de la Copa del Mundo", fue su contundente vaticinio.

Desafortunadamente, el recorrido de la Selección Mexicana acabaría aquí. "México podría enfrentarse en esta instancia a una de las favoritas del torneo", explicó ChatGPT y continúo: "Inglaterra es uno de los rivales más probables. Si esto ocurre, mi predicción es que el seleccionado tricolor pierde ante ellos y queda eliminado".

¿Cuándo debutará México en el Mundial?

La Selección Nacional se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México el próximo jueves 11 de junio desde las 13:00 horas (tiempo del centro).