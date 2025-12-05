México vs Sudáfrica: el paso a paso para comprar los boletos y a qué precio están

La espera terminó y México ya conoce al que será su primer rival en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026: Sudáfrica. La Selección Nacional tendrá el privilegio de disputar el encuentro inaugural el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (antes Azteca / Banorte), ni más ni menos que ante los africanos, tal y como ocurrió en 2010. El tercer encuentro será ante Repechaje UEFA 4.

México jugará toda la primera ronda del certamen en condición de local y este partido en específico marcará la tan esperada ceremonia inaugural, con artistas invitados y un gran despliegue audiovisual. Todos estos componentes hacen que ningún aficionado quiera quedarse fuera. En tanto, el segundo partido de la Selección Nacional es contra Corea del Sur .

¿Cómo conseguir boletos para el partido inaugural de México en el Mundial?

Para estar presente en el primer encuentro de México en el Mundial 2026, es fundamental saber dónde se obtienen los boletos oficiales y cuánto cuestan dependiendo del sector del Estadio Ciudad de México que se seleccione. Cabe destacar que el partido inaugural es el más costoso de toda la fase de grupos.

Las entradas para el juego ante Sudáfrica podrán conseguirse a través de la página oficial de la FIFA, ingresando a la sección de “Boletos” dentro de la categoría de torneos. Actualmente, este apartado está cerrado, pero volverá a abrirse el sábado 11 de diciembre con toda la información actualizada (durará hasta el 13 de enero).

Para el partido entre México y Sudáfrica por la fecha 1 del Grupo A, los precios varían según la categoría (calidad de la ubicación).



Categoría 1: USD 1,825

USD 1,825 Categoría 2: USD 1,290

USD 1,290 Categoría 3: USD 745

USD 745 Categoría 4: USD 370

Para los que no quieran esperar hasta el sábado 11/12 para conseguir sus boletos, FIFA ofrece un servicio de reventa oficial llamado hospitality, también disponible en su web oficial. No obstante, los boletos en este apartado suelen tener un costo más alto.