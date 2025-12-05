deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

México vs Sudáfrica: el paso a paso para comprar los boletos y a qué precio están

La Selección Nacional hará su debut mundialista en el Estadio Banorte y así puedes obtener tu lugar

México Mundial 2026
Instagram @miseleccionmx
Marco Espósito | DR
Mundial México 2026
Compartir

La espera terminó y México ya conoce al que será su primer rival en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026: Sudáfrica. La Selección Nacional tendrá el privilegio de disputar el encuentro inaugural el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (antes Azteca / Banorte), ni más ni menos que ante los africanos, tal y como ocurrió en 2010. El tercer encuentro será ante Repechaje UEFA 4.

México jugará toda la primera ronda del certamen en condición de local y este partido en específico marcará la tan esperada ceremonia inaugural, con artistas invitados y un gran despliegue audiovisual. Todos estos componentes hacen que ningún aficionado quiera quedarse fuera. En tanto, el segundo partido de la Selección Nacional es contra Corea del Sur .

México, Copa del Mundo
Instagram @miseleccionmx

¿Cómo conseguir boletos para el partido inaugural de México en el Mundial?

Para estar presente en el primer encuentro de México en el Mundial 2026, es fundamental saber dónde se obtienen los boletos oficiales y cuánto cuestan dependiendo del sector del Estadio Ciudad de México que se seleccione. Cabe destacar que el partido inaugural es el más costoso de toda la fase de grupos.

TE PUEDE INTERESAR: 

Las entradas para el juego ante Sudáfrica podrán conseguirse a través de la página oficial de la FIFA, ingresando a la sección de “Boletos” dentro de la categoría de torneos. Actualmente, este apartado está cerrado, pero volverá a abrirse el sábado 11 de diciembre con toda la información actualizada (durará hasta el 13 de enero).

fechas México Mundial 2026
FIFA

Para el partido entre México y Sudáfrica por la fecha 1 del Grupo A, los precios varían según la categoría (calidad de la ubicación).

  • Categoría 1: USD 1,825 
  • Categoría 2: USD 1,290
  • Categoría 3: USD 745
  • Categoría 4: USD 370

Para los que no quieran esperar hasta el sábado 11/12 para conseguir sus boletos, FIFA ofrece un servicio de reventa oficial llamado hospitality, también disponible en su web oficial. No obstante, los boletos en este apartado suelen tener un costo más alto.

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Marco Espósito | DR

marco@digitalroom.team

Te Recomendamos

Thumbnail
Mundial México 2026
El ex jugador Michel, se detuvo en la Alfombra Roja previo al Sorteo Final del Mundial 2026 para charlar con Inés Sainz
Thumbnail
Mundial México 2026
DIDIER DESCHAMPS sabe que hay mucha competencia alterna a su poderosa Selección de Francia, rumbo al Mundial de la FIFA 2026
gianni infantino donald trump
Mundial México 2026
Donald Trump, en EXCLUSIVA con Azteca Deportes e Inés Sainz en el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: “México, Estados Unidos y Canadá se han unido muy bien”
Thumbnail
Mundial México 2026
RÍO FERDINAND reconoce la historia de México en el futbol y su papel como organizador
Sorteo del Mundial 5 de diciembre 10_45 am
Mundial México 2026
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS; conoce a los RIVALES de México
México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS fecha FIFA 18 de noviembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025
México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
×
×