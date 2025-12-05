deportes
Nota

ES OFICIAL: ¿qué días jugará México ante cada rival?

La Selección Nacional ya tiene toda la información sobre los encuentros de la fase de grupos del Mundial 2026

México en el Mundial
Instagram @miseleccionmx
Marco Espósito | DR
Mundial México 2026
El Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 pasó y México ya conoce a los que serán sus rivales en la fase de grupos: Sudáfrica (en el partido inaugural) , Corea del Sur y el ganador del Repechaje UEFA 4. La Selección Nacional tendrá la chance de ser local en todos los partidos de está instancia y disputará dos encuentros en CDMX y uno en Guadalajara.

Más allá de descubrir a sus primeros adversarios, el seleccionado tricolor ya sabe también en que fechas y estadios se llevarán a cada los enfrentamientos ante cada uno, por lo que ya comenzará a planificar la gran cita con varios meses de antelación.

México rumbo al Mundial 2026
Instagram @miseleccionmx

Las fechas de los partidos de México en la fase de grupos del Mundial

El próximo jueves 11 de junio de 2026, México se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo, tal y como ocurrió en 2010 (aunque ahora con la localía invertida). Este evento se llevará a cabo en el emblemático Estadio Ciudad de México.

Una semana más tarde, el 18 de junio, la Selección Nacional afrontará su segundo compromiso, esta vez en el Estadio Guadalajara y ante Corea del Sur . Este será el único partido del equipo fuera de CDMX en la primera instancia del certamen.

Por último, México regresará al Estadio Azteca (ahora Banorte) para el partido definitorio del grupo A. El mismo se disputará el miércoles 24 de junio y el rival a vencer será Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda. En este encuentro se conocerá la posición de la Selección Nacional y si logró o no el pase a los dieciseisavos.

México en el Mundial 2026
FIFA

¿Dónde comprar boletos para los partidos de México en el Mundial?

Las entradas para cualquiera de los juegos de México en la fase de grupos del Mundial 2026 se podrán conseguir a través de la página oficial de la FIFA, más precisamente en el apartado “Boletos” de la sección torneos. La venta se habilitará el próximo sábado 11 de diciembre y durará hasta el martes 13 de enero.

Selección Mexicana
