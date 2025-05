“Sin remordimientos” Pep Guardiola firmó su peor temporada como Director Técnico del Manchester City

Todavía no termina la Premier League y Pep Guardiola ya firmó su peor temporada en Inglaterra con el Manchester City después de perder la final de la FA Cup contra el Crystal Palace en Wembley, el técnico español terminará el año sin títulos y podría perderse la Champions League la próxima campaña.

“El planteamiento no funcionó porque no ganamos, pero no tengo ningún remordimiento. Tuvimos ocasiones, pero no es fácil con tantos jugadores ahí (en el área), y seguimos adelante. Ahora descansamos y nos recuperamos rápido para las dos últimas finales y clasificar a la Champions”, añadió Guardiola tras la final de la FA cup.

Manchester City buscará clasificar a la Champions League

Con 2 jornadas restantes los Citizens buscan la clasificación a la Liga de Campeones de Europa, el plantel de Guardiola registra 65 puntos en el sexto lugar de la tabla, sin embargo, todavía podría terminar la temporada en segundo lugar, ya que se encuentra a 3 unidades del Arsenal.

Este martes el City jugará en casa contra el Bournemouth y de conseguir un empate o la victoria podría escalar hasta el tercer lugar de la tabla, pasando a equipos como el Aston Villa y Chelsea que tienen un juego más y el Newcastle que visita a los “Gunners” este domingo.

“Jugaremos el martes por la noche contra un equipo muy intenso, físico, directo y potente de la Premier League como el Bournemouth, que se juega la clasificación para la Europa League o la Conferencia. Así que tenemos que lidiar con eso”, había señalado Pep previo a la final de la FA Cup sobre el calendario de la Premier.

