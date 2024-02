Malagón revela qué sintió que le hicieran un penal ‘Panenka’ el Real Estelí

De cara a la vuelta del partido del América vs Real Estelí de la ‘Concachampions’, el portero Luis Ángel Malagón reveló lo que sintió de que le hicieran un penal a lo ‘Panenka’ en el encuentro de ida disputado en Nicaragua.

Las Águilas llegan al encuentro de este miércoles con la necesidad de remontar tras caer sorpresivamente por marcador de 1-2 como visitantes, en el que además el futbolista Byron Bonilla se dio el lujo de anotarles desde los once pasos con esta manera peculiar de cobrar los tiros.

Al respecto, el guardameta americanista reconoció que aunque habían estudiado a los cobradores del Real Estelí, a cualquiera le puede pasar.

“Nuestro entrenador de porteros nos manda videos, de este tipo, ¿Byron?, no recuerdo como se llama, perdón, no veo el futbol de allá… tenía disparos a las tres zonas, fue incómodo, pero si al mismo Buffon le picaron en una final. Sí picó, pero la revancha la agarras mejor, nos toca hacer la revancha, esa es más dulce”, dijo

Malagón también se mostró contento de jugar por primera vez en el Estadio Ciudad de los Deportes, lugar que será sede para el partido de este día a las 21:15 horas, tiempo del centro de México.

América busca avanzar en la Concacaf Champions Cup 2024

Ahora las Águilas deberán buscar una victoria para conseguir su boleto a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2024, recordando que existe el gol de visitante como criterio de desempate en el marcador global.

“Cerramos filas, dijimos que no puede pasar esto, me pasó cuando jugábamos en Morelia, ganamos la semifinal y dijo Bruno Valdez que eran el América, el ADN del América es así, el espíritu, las ganas de trascender, lo que nos dice el profe, es algo que nos mueve, nos dejó una gran lección de ir por todas las canicas”, comentó.

Malagón habla sobre su compañero Javairô Dilrosun

Por último, el portero mexicano habló de cómo ha sido el recibimiento que le dieron al futbolista neerlandés Javairô Dilrosun, flamante fichaje que llegó a las Águilas para este semestre.

“Lo he visto bien, los traductores son Jona y Zendejas, yo no lo masco, pero este grupo ha hecho una familia, se reflejó el año pasado, no hay mala leche. Javairo llegó a un buen equipo, poco a poco se va inmiscuyendo, es un gran jugador, un gran tipo, va a aportar mucho”, relató.