Song of Nunu: A League of Legends Story llegará en noviembre

Este jueves 14 de septiembre, Riot Forge reveló hoy que Song of Nunu: A League of Legends Story, un juego narrativo de aventura desarrollado por Tequila Works, saldrá a la venta el miércoles 1 de noviembre de 2023 para las plataformas Nintendo Switch y PC a través de Steam, GOG y Epic Games Store.

“Superamos las expectativas”. Yeti, head coach deTeam Aze

La empresa desarrolladora de videojuegos, Riot Games también compartió que Song of Nunu: A League of Legends Story llegará posteriormente se lanzará en otras consolas.

Te puede interesar: Conoce la nueva forma en que se jugará Worlds 2023

¿Cuánto costará el juego de Nunu?

Song of Nunu: A League of Legends Story ya está disponible para reserva en las principales tiendas digitales con un precio de $29.99 USD. Los fans que reserven también recibirán un libro de arte digital como regalo adicional. Además, está disponible una Edición de Colección física ($99.99 USD) en merch.riotgames.com.

Esta versión incluirá un peluche de Willump, un peluche de Poro, el libro de arte de Song of Nunu, cuatro postales del Fréljord, cinco pins esmaltados coleccionables, una ilustración impresa coleccionable y un diorama desplegable de una fogata. También habrá una cantidad limitada de gorros de peluche de Nunu de regalo disponibles para quienes compren la edición de colección hasta agotar existencias.

''Tanto Song of Nunu como Bandle Tale demuestran verdaderamente lo que es Riot Forge. Estamos trabajando con desarrolladores extraordinariamente creativos, tanto en Tequila Works como en Lazy Bear Games, que aportan su pasión por contar historias y sus voces únicas al universo de League of Legends’’, dijo Andrew Hoffacker, director de Riot Forge. ''Estos estudios han creado experiencias conmovedoras y emocionalmente valiosas que enriquecen Runaterra para los fans de LoL, mientras que también ofrecen cautivadores puntos de entrada a los jugadores que buscan descubrir este inolvidable mundo’’.

Te puede interesar: Los Esports: esto conlleva ser un jugador profesional

Song of Nunu: A League of Legends Story lleva a los jugadores al mejor viaje de sus vidas con los queridos campeones de League of Legends y mejores amigos, Nunu y Willump. Los jugadores caminarán, escalarán y se deslizarán en trineo por el Fréljord, una tierra congelada y repleta de fuertes nevadas, feroces lobos y encantamientos. Deberán usar su astucia para avanzar por el paisaje gélido y descubrir qué secretos se esconden bajo el hielo.