Sorprenden con los videojuegos más vendidos de noviembre en España

En la página oficial de la AEVI publicaron la lista de los juegos más vendidos en noviembre de cada uno de las consolas de videojuegos, los datos fueron extraídos de Games Sales Data (GSD).

¿Qué es Games Sales Data?

Es la primera plataforma que genera gráficos y data en el mundo de los videojuegos, semanalmente entrega estadísticas de ventas en el mercado de 50 territorios fue lanzado en el 2017.

Todas las plataformas

1-FIFA 22 (PS4)

2-POKEMON BRILLIANT DIAMOND (SWITCH)

3-POKEMON SHINING PEARL (SWITCH)

4-GRAND THEFT AUTO V (PS4)

5-FIFA 22 (SWITCH)

6-CALL OF DUTY: VANGUARD (PS4)

7-JUST DANCE 2022 (SWITCH)

8-ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS (SWITCH)

9-MARIO PARTY SUPERSTARS (SWITCH)

10-CALL OF DUTY: VANGUARD (PS5)

PS5

1-CALL OF DUTY: VANGUARD

2-FIFA 22

3-BATTLEFIELD 2042

4-MARVEL’S GUARDIANS OF THE GALAXY

5-KENA: BRIDGE OF SPIRITS

6-SPIDER-MAN: MILES MORALES

7-ASSASSIN’S CREED VALHALLA

8-FAR CRY 6

9-RESIDENT EVIL VILLAGE

10-DEMON’S SOULS

PS4

1-FIFA 22

2-GRAND THEFT AUTO V

3-CALL OF DUTY: VANGUARD

4-THE LAST OF US PART II

5-BATTLEFIELD 2042

6-NBA 2K22

7-F1 2021

8-FAR CRY 6

9-ASSASSIN’S CREED VALHALLA

10-SPIDER-MAN: MILES MORALES

PS3

1-SONIC GENERATIONS

2-SEGA MEGA DRIVE ULTIMATE COLLECTION

3-SONIC & SEGA ALL-STARS RACING

4-NIER

5-FINAL FANTASY IX

6-GRAND THEFT AUTO V

7-METAL GEAR SOLID: THE LEGACY COLLECTION

8-FAR CRY 3 + FAR CRY 4

9-SBK-09: SUPERBIKE WORLD CHAMPIONSHIP

10-RAYMAN LEGENDS

Nintendo SWITCH

1-POKEMON BRILLIANT DIAMOND

2-POKEMON SHINING PEARL

3-FIFA 22

4-JUST DANCE 2022

5-ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS

6-MARIO PARTY SUPERSTARS

7-MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION

8-MARIO KART 8 DELUXE

9-SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY

10-SHIN MEGAMI TENSEI V

XBOX SERIES

1-FORZA HORIZON 5

2-CALL OF DUTY: VANGUARD

3-ASSASSIN’S CREED VALHALLA

4-FAR CRY 6

5-BATTLEFIELD 2042

6-MARVEL’S GUARDIANS OF THE GALAXY

7-RESIDENT EVIL VILLAGE

8-FIFA 22

9-ALAN WAKE REMASTERED

10-RIDERS REPUBLIC

XBOX One

1-FIFA 22

2-GRAND THEFT AUTO V

3-BATTLEFIELD 2042

4-RED DEAD REDEMPTION 2

5-FORZA HORIZON 4

6-CALL OF DUTY: VANGUARD

7-GEARS 5

8-GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY: THE DEFINITIVE EDITION

9-METRO EXODUS

10-NBA 2K22

XBOX 360

1-SPEC OPS: THE LINE

2-RED DEAD REDEMPTION

3-GRAND THEFT AUTO IV

4-THE DARKNESS

5-THE BUREAU: XCOM DECLASSIFIED

6-THE DARKNESS II

7-PREY (2006)

8-BULLY: SCHOLARSHIP EDITION

9-FAR CRY 2

10-SONIC UNLEASHED