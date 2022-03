El panorama rumbo a Qatar 2022 a un mes del sorteo

Cada vez falta menos. Estamos a un mes exacto de que se realice el sorteo de la próxima Copa del Mundo Qatar 2022. El 1 de abril se conocerá el destino de las 32 selecciones participantes en el Mundial.

La justa global se realizará del 21 de noviembre al 17 de diciembre en Qatar. En total serán cinco las ciudades sede: Al Wakrah, Doha, Rayán, Jor y Lusail, ahí se ubican los ocho estadios mundialistas.

¿Cómo se realiza el sorteo mundialista?

Las 32 selecciones participantes se acomodan en cuatro bombos de ocho equipos cada uno. El ranking de la FIFA es el que determina el orden de los países. El anfitrión Qatar y los primeros siete de la clasificación van al bombo 1, y el ranking se va respetando para tener los otros tres bombos en el sorteo, que se celebrará en la ciudad de Doha.

Selecciones calificadas al Mundial

En los grupos de la Copa del Mundo no puede haber dos selecciones de una misma confederación que no sea la UEFA, la cual puede tener hasta dos en un mismo sector. Estamos a 264 días del juego inaugural y estas son, hasta el momento, las 15 selecciones clasificadas al certamen internacional.

De Europa ya consiguieron su boleto, Alemania, Francia, Croacia, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Serbia, Suiza, España y Países Bajos. De la Conmebol lo han obtenido Brasil y Argentina. Mientras que de Asia, Corea del Sur e Irán ya también lo han amarrado. Todos ellos se unieron al anfitrión Qatar.

¿Cuándo se terminan las eliminatorias?

Cabe señalar que en marzo se definen gran parte de los boletos para la Copa del Mundo.

En África ya están definidos los partidos de los que saldrán los cinco invitados a Qatar. Los juegos entre Egipto y Senegal, Camerún vs Argelia, Ghana vs Nigeria, Congo vs Marruecos y Malí vs Túnez se disputarán entre el 25 y 29 de marzo.

En Oceanía se define al ganador de la eliminatoria el próximo 30 de marzo, de ahí saldrá el rival del cuarto lugar en la eliminatoria de la Concacaf, donde se entregan tres boletos directos, que en este momento pertenecen a Canadá, Estados Unidos y México. Panamá y uno más para el cuarto lugar que en este momento tendría que jugar el repechaje contra el campeón de Oceanía

La cuenta regresiva para el sorteo mundialista está en marcha y este marzo será intenso con la repartición de los boletos restantes para Qatar 2022 en todas las regiones del mundo.