De ninguna manera soy el salvador del equipo: Tua Tagovailoa

Tua Tagovailoa, quarterback de los Miami Dolphins de la NFL, declara que el que vuelva a la titularidad no significa que es el salvador del equipo.

¡La venganza de los Bills!: Reacciones de la Semana 6 | Ritual NFL Podcast

“De ninguna manera; no soy el salvador, este es un equipo y como competidor quiero estar ahí con mis compañeros, poder salir y ayudar a nuestros muchachos a ganar juegos”, dijo Tagovailoa previo al duelo de la semana siete de la temporada de la NFL ante Pittsburgh Steelers.

El mariscal de campo de 24 años estuvo bajo vigilancia médica en protocolo de conmoción desde el golpe que sufrió en la semana cuatro, jornada en la que dejó el partido que Miami perdió ante los Bengals y fue llevado al hospital.

Te puede interesar: Tom Brady niega una mala relación con sus compañeros

Tua salió del protocolo a principios de esta semana, de inmediato se incorporó a las prácticas de los Dolphins y está contemplado para iniciar en el partido contra Pittsburgh.



Tua Tagovailoa habla sobre su conmoción



Tagovailoa compartió en conferencia de prensa lo que recordaba del momento de la lesión que lo dejó en el césped con las manos paralizadas a la altura de su casco.

“No diría que sentí miedo porque hubo un punto en el que estaba inconsciente, no sabía realmente qué pasaba. Cuando volví en sí no pensé en nada, sólo me preguntaba qué pasó", apuntó el jugador.

Antes de ese incidente, Tua Tagovailoa sufrió una primera conmoción cerebral en el juego de la jornada tres ante los Bills, aunque sí se le permitió terminar el partido.

La decisión terminó con el despido del consultor médico de ese juego, una investigación de la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA) y un acuerdo conjunto entre la Liga y la NFLPA para ser más rigurosos en los protocolos de conmoción cerebral.

Tua Tagovailoa reconoció que el proceso para obtener el alta médica ha sido largo.

“Lidiar con entrevistas con la NFL y la NFLPA, visitar médicos. Ha sido estresante. Pero todo se hace por la seguridad del jugador. Me alegro de haber pasado por esas cosas para entender más sobre las conmociones cerebrales y sus efectos a largo y corto plazo”.

Te puede interesar: La NFL y plataforma de streaming anuncian un partido en Black Friday

Con el mariscal de campo en los controles los Dolphins ganaron sus primeros tres juegos de la campaña; sin él perdieron en fila ante Bengals, Jets y Vikings, de ahí el gusto que aceptó sentir el entrenador de Miami, Mike McDaniel, por tenerlo de vuelta.

“Tua tiene un aura única de liderazgo que atrae a la gente porque es genuina, auténtica y real”, subrayó McDaniel.