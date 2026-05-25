OFICIAL: Nicolás Larcamón da el salto a Europa para dirigir equipo español

El equipo de Real Sporting de Gijón ha sacudido el mercado al hacer oficial la contratación del estratega argentino Nicolás Larcamón, quien asumirá las riendas del primer equipo español para la temporada 2026/27 con un contrato firmado hasta junio de 2027.

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"Nicolás Larcamón, entrenador del Sporting para la próxima temporada", anunció la entidad asturiana a través de sus canales oficiales. El club rojiblanco destacó la llegada de un director técnico que se ha consolidado con fuerza como uno de los entrenadores jóvenes con mayor proyección en el continente americano.

Nicolás Larcamón: Pieza clave del campeonato de Cruz Azul

La llegada de Larcamón a España representa un salto dorado en su carrera, impulsado en gran medida por su etapa en el futbol mexicano. Aunque el timonel argentino fue sustituido en el banquillo por Joel Huiqui en el tramo final del proceso con Cruz Azul, la realidad es que el exestratega de La Máquina fue una pieza fundamental y el gran arquitecto detrás del funcionamiento táctico que llevó a equipo cementero a coronarse campeón del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

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El Sporting de Gijón se lleva a sus filas a un estratega con un palmarés sumamente atractivo en torneos de alta competencia latinoamericana:

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Sumó valiosa experiencia en el siempre exigente e intenso Brasileirão. Club Necaxa y Puebla: Consolidó equipos competitivos con identidades de juego muy claras y dinámicas que los llevo hasta la Liguilla.

Larcamón cumple el sueño europeo. El Sporting de Gijón ha manifestado su total satisfacción por incorporar al estratega nacido en La Plata, deseándole el mayor de los éxitos en una nueva etapa donde buscará devolver el protagonismo histórico al banquillo rojiblanco.

