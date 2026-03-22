Stephanie Vaquer debutará como campeona en Wrestlemania; ¿alguna luchadora logró eso antes?

El wrestling chileno está viviendo el momento más importante de su historia y todo eso es por una culpable. Stephanie Vaquer tuvo una llegada y ascenso meteórico en WWE, que le ha permitido presumirse como La Primera en todos los sentidos dentro de la lucha libre sudamericana. Ahora, en el camino rumbo a Wrestlemania, sale otro dato que resulta asombroso. Y es que se une al grupo de las luchadoras que debutaron en el magno evento como campeonas de la empresa.

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¿Stephanie Vaquer y cuántas más llegaron como campeonas debutantes a Wrestlemania?

Aunque la oriunda de San Fernando no es la primera que logra esta hazaña, es de destacar lo hecho hasta el momento. Arribó a NXT, ganó el cinturón. Arribó a RAW, se quedó con el cinturón. Y hoy llegará como la monarca absoluta a Wrestlemania, lo que marca su debut en este escenario de WWE.

Por ello, es interesante conocer que además de Vaquer, solamente cuatro luchadoras a lo largo de la historia de la empresa, llegaron como monarcas sin antes pisar el ring en Wrestlemania. En el caso de la chilena, fue por el acomodo de las cosas y el respeto que se ganó por sus presentaciones arriba de la lona.

Este es el listado:

Jazz - Llegó a la edición 18 de este evento en 2002 y retuvo su título al pelear contra Trish Stratus y Lita.

Llegó a la edición 18 de este evento en 2002 y retuvo su título al pelear contra Trish Stratus y Lita. Charlotte Flair - Esta gladiadora llegó a Wrestlemania 32 en el 2016 y también retuvo su campeonato tras vencer a Becky Lynch y Sasha Banks.

Esta gladiadora llegó a Wrestlemania 32 en el 2016 y también retuvo su campeonato tras vencer a Becky Lynch y Sasha Banks. Alexa Bliss - A finales de 2016 consiguió el trofeo de campeona y fue en el magno evento de 2017 cuando perdió dicho cinturón contra Naomi.

A finales de 2016 consiguió el trofeo de campeona y fue en el magno evento de 2017 cuando perdió dicho cinturón contra Naomi. Tiffany Stratton - Y justamente el año pasado, Tiffany llegó a Wrestlemania 41 para derrotar a Charlotte Flair y retener su campeonato.

Stephanie Vaquer es la quinta luchadora que debutará en un Wrestlemania siendo campeona mundial.



Eso sí es la primera que lo hace viniendo desde el mejor país de Chile. pic.twitter.com/hkWXnj19h8 — EL TIM (@TIMWrestling) March 12, 2026

¿Cuánto tiempo lleva como campeona Stephanie Vaquer?

De los casos vistos, solamente una de ellas perdió el cinturón en el evento más grande de la empresa. Sin embargo, por lo que la chilena espera coincidir con los casos de Jazz, Charlotte Flair y Tiffany Stratton. Por ello, debería hacer su mejor trabajo cuando enfrente a Liv Morgan. Para el 18 y 19 de abril, la sudamericana llegará con el cinturón de 7 meses en su posesión.