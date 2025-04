VIDEO: Stéphano Carrillo debuta como goleador en el Feyenoord

El delantero mexicano Stéphano Carrillo tuvo su debut como goleador con el Feyenoord al conseguir marcar su primer gol en Europa. El conjunto neerlandes compartió la anotación de Stéphano en sus redes sociales.

El delantero mexicano se lo tomó con calma, no tuvo un festejo muy efusivo pues luego de anotar, fue a abrazar a uno de sus compañeros.

VIDEO: Así fue el primer gol de Sthepano Carrillo

La primera anotación de Stéphano Carrillo se dio con la Sub-21 del equipo neerlandes. Una jugada que le quedo el rebote al delantero del Feyenoord, sin angulo de disparo decidió mandar el centro al que logró llegar de gran forma Carrillo para terminar rematando directo a puerta para marcar el gol del empate.

Los números de Stéphano Carrillo

El delantero mexicano no ha terminado de tener tantos minutos en el Feyenoord. Hasta el momento, ha podido tener minutos en dos encuentros en la Eredivisie. No ha logrado marcar gol o dar asistencia, pero los aficionados esperan que con la anotación que consiguió en la sub 21, le pueda dar confianza para tener más minutos en el primer equipo y pueda tener mejores resultados.

Es importante recordar que Stephano llegó al Feyenoord tras la salida de Santiago Giménez al Milan. Motivo por el que fue muy bien recibido por la afición, ya que se habían encariñado con el delantero mexicano y ven en Carrillo la posibilidad de mantener ese cariño hacía un jugador de México.