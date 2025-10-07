deportes
Su precio creció como nunca, logró una estadística top en México y hoy Javier Aguirre lo convocó

Es de los jugadores más diferenciales de la Liga BBVA MX y Javier Aguirre apuesta por él para que sea el creador de juego de la Selección Mexicana

Logró una estadística top en la Liga BBVA MX y Aguirre lo convocó a México
TV Azteca
Logró una estadística top en la Liga BBVA MX y Aguirre lo convocó a México
Rodrigo Acuña
Selección Azteca
Javier Aguirre ya tiene todo listo para los amistosos que afrontará la Selección Mexicana en este mes de octubre y uno de los jugadores en los que más confía es en Alexis Vega. Luego de dejar Chivas, el delantero se convirtió en el MVP absoluto de la Liga BBVA MX tras ganar el Clausura 2025 con Toluca, pero tanto su precio (10md€) como su nivel no paran de crecer y ahora consiguió una marca que pocos han conseguido en México.

Con su asistencia en la goleada de Toluca sobre León en la jornada 12 del Apertura 2025 , Alexis Vega se convirtió en el líder de asistencias de la Liga BBVA MX, con 9, en lo que va de torneo. El ex Chivas le saca una larga ventaja a Nicolás Castro, su compañero de equipo, quien tiene 6 pases gol en este inicio de temporada.

Alexis Vega
Jose Hernandez/MEXSPORT
Alexis Vega es el líder de asistencias de la Liga BBVA MX

La tabla de asistencias del Apertura 2025 (actualizada)

  1. Alexis Vega (Toluca): 9 asistencias
  2. Nicolás Castro (Toluca): 6 asistencias
  3. Lucas Ocampos (Monterrey): 5 asistencias
  4. Diego González (Atlas): 5 asistencias
  5. José Paradela (Cruz Azul): 5 asistencias.

Los grandiosos números de Alexis Vega en la temporada 2025/26

Vega se ha convertido en el jugador emblema de la Liga BBVA MX, pues fue la figura clave de Toluca en el título que consiguió durante el primer semestre y, ahora, está teniendo un inicio de temporada espectacular. Suma 15 partidos jugados entre todas las competiciones con un saldo de 3 goles y 9 asistencias, números que respaldan su convocatoria a México por decisión de Aguirre.

Los partidos que Vega deberá afrontar con México en octubre

Con los ojos puestos en el Mundial 2026, México afrontará una nueva fecha FIFA en este mes de octubre. El sábado 11 se enfrentará a Colombia en el AT&T Stadium de la ciudad de Texas, Estados Unidos. Mientras que el martes 14 deberá chocar contra Ecuador en el Estadio Akron, en Jalisco. Ambos partidos servirán de prueba para saber qué puede ofrecer México en el torneo mundialista.

Los convocados por Javier Aguirre para afrontar la fecha FIFA de octubre

  • Porteros: Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo.
  • Defensas: Kevin Álvarez, Mateo Chávez, Jesús Gallardo, Ramón Juárez, César Montes, Jorge Sánchez, Israel Reyes y Johan Vásquez.
  • Mediocentros: Érick Sánchez, Luis Romo, Carlos Rodríguez, Orbelín Pineda, Erik Lira, Diego Lainez, Marcel Ruiz y Alexis Gutiérrez.
  • Delanteros: Santiago Giménez, Hirving Lozano, Julián Quiñones, Alexis Vega, César Huerta y Germán Berterame.

Alexis Vega
Toluca FC
Selección Mexicana
