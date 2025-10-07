Su precio creció como nunca, logró una estadística top en México y hoy Javier Aguirre lo convocó

Javier Aguirre ya tiene todo listo para los amistosos que afrontará la Selección Mexicana en este mes de octubre y uno de los jugadores en los que más confía es en Alexis Vega. Luego de dejar Chivas, el delantero se convirtió en el MVP absoluto de la Liga BBVA MX tras ganar el Clausura 2025 con Toluca, pero tanto su precio (10md€) como su nivel no paran de crecer y ahora consiguió una marca que pocos han conseguido en México.

Con su asistencia en la goleada de Toluca sobre León en la jornada 12 del Apertura 2025 , Alexis Vega se convirtió en el líder de asistencias de la Liga BBVA MX, con 9, en lo que va de torneo. El ex Chivas le saca una larga ventaja a Nicolás Castro, su compañero de equipo, quien tiene 6 pases gol en este inicio de temporada.

Jose Hernandez/MEXSPORT Alexis Vega es el líder de asistencias de la Liga BBVA MX

La tabla de asistencias del Apertura 2025 (actualizada)

Alexis Vega (Toluca): 9 asistencias Nicolás Castro (Toluca): 6 asistencias Lucas Ocampos (Monterrey): 5 asistencias Diego González (Atlas): 5 asistencias José Paradela (Cruz Azul): 5 asistencias.

Los grandiosos números de Alexis Vega en la temporada 2025/26

Vega se ha convertido en el jugador emblema de la Liga BBVA MX, pues fue la figura clave de Toluca en el título que consiguió durante el primer semestre y, ahora, está teniendo un inicio de temporada espectacular. Suma 15 partidos jugados entre todas las competiciones con un saldo de 3 goles y 9 asistencias, números que respaldan su convocatoria a México por decisión de Aguirre.

Los partidos que Vega deberá afrontar con México en octubre

Con los ojos puestos en el Mundial 2026, México afrontará una nueva fecha FIFA en este mes de octubre. El sábado 11 se enfrentará a Colombia en el AT&T Stadium de la ciudad de Texas, Estados Unidos. Mientras que el martes 14 deberá chocar contra Ecuador en el Estadio Akron, en Jalisco. Ambos partidos servirán de prueba para saber qué puede ofrecer México en el torneo mundialista.

Los convocados por Javier Aguirre para afrontar la fecha FIFA de octubre