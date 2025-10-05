deportes
León 2-3 Toluca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 12 del Apertura 2025, HOY 4 de octubre; marcador online

Sigue todas las acciones EN VIVO del juego de León ante Toluca, juego correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

León vs Toluca, Apertura 2025
Oscar Rodríguez
Liga MX
León recibe a Toluca en la Jornada 12 del Apertura 2025. El conjunto Esmeralda encara el partido con el regreso de Ignacio Ambriz al banquillo, quien fue nombrado como DT luego de la renuncia de Eduardo Berizzo tras la derrota ante los Bravos de Juárez en la Fecha 11 del campeonato.

Del otro lado, los ‘Diablos Rojos’ comandados por Antonio Mohamed vienen de ganarle a Mazatlán, resultado con el que se colocaron como líderes del certamen con registro de 25 puntos.

Alineaciones León vs Toluca

León: Oscar Jiménez, Valentín Pereira, Oscar Villa, Rodrigo Echeverria, Paul Bellón, Fernando Beltrán, James Rodríguez, Jordi Cortizo, José Ramírez, Rogelio Funes Mori y José Alvarado.

Toluca: Luis García, Bruno Mendez, Andres Pereira, Jesús Gallardo, Franco Romero, Nicolas Castro, Jesús Angulo, Santiago Simon, Alexis Vega, Helinho y Paulinho.

León
Toluca FC
