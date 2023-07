Esto cobraría Adama Traoré para jugar en la Liga BBVA MX

Los aficionados de la Liga BBVA MX vienen de recibir a una figura española como Sergio Canales. Ahora, tienen la oportunidad de que llegue otro bombazo, se trata de Adama Traoré. El futbolista español lleva varios meses a bajo nivel, jugando muy de vez en cuando en el Wolverhampton de la Premier League, donde era compañero de Raúl Jiménez.

Traoré se encuentra sin contrato desde que no quiso extender su contrato con los Wolves y hay aficionados de clubes en la Liga BBVA MX que quieren ficharlo. Hasta el momento sólo hay rumores acerca de su futuro, pues se habla que en la Liga de España, la Serie A y el futbol de Turquía están interesados en sus servicios.

Te puede interesar: Vinícius y Rodrigo, los nuevos compañeros de Raúl Jiménez en Fulham

Haaland es presentado como la nueva portada del EA Sports FC | eProtagonistas

El posible sueldo de Adama Traoré

Si un equipo de la Liga BBVA MX lo quiere, deberá desembolsar la suma de 5 millones de dólares para atraer al futbolista español. Adama Traoré Diarra, hijo de padres malienses nació en España hace 27 años, iniciando su carrera futbolista en La Masía del FC Barcelona.

Muy joven se fue al futbol inglés jugando en el Aston Villa, Middlesbrough y Wolverhampton, regresando brevemente al FC Barcelona y volver a los Wolves.

Reuters Southampton vs Wolves

Adama, junto a más de 250 futbolistas, donan anualmente al menos un 1% de sus ingresos para impulsar un cambio positivo a través del fútbol.

“Hay futbolistas que se ponen una cinta negra o agachan la rodilla porque la institución o el club dicen que hay que hacerlo, pero no lo entienden. Muchos lo hacen por hacer y yo pienso que no vale de nada si en el ámbito personal no hay un cambio. Hay que utilizar la empatía. Muchas veces pienso que lo más importante es expresar lo que sentimos y mostrar hasta dónde pueden llegar las acciones racistas. Creo que la gente no es consciente de las consecuencias. Yo he visto a niñas y niños que no se quieren a sí mismos porque piensan que, por el color de su piel, tienen rasgos más feos”, apunta el ex compañero de Raúl Jiménez.

Te puede interesar: Emotivas palabras de despedida de la afición de los Wolves a Raúl Jiménez