El sueldo que podría tener Fernando Gago en Chivas

Las Chivas van a apostar por un nuevo pastor. La semana pasada, la afición del Rebaño Sagrado se vio sorprendida por la salida de Veljko Paunovic, quien decidió hacerse a un lado del proyecto luego de un año como entrandor de los rojiblancos, donde logró un subcampeonato y alcazó unos cuartos de final en el Apertura 2023.

De hecho, el lunes 18 de diciembre, Pauno se tomó el tiempo de dedicar unas palabras a la afición de Guadalajara, con un muy emotivo mensaje que plasmó en sus redes sociales: “Querido Rebaño, No es fácil gestionar el momento de una despedida, y por lo tanto me es muy difícil hacerlo. En el mundo ideal, me hubiera gustado poder darles un abrazo a cada uno de los 40 millones de ChivaHermanos y agradecerles personalmente, y por eso les dedico esta carta”.

Te puede interesar: La conmovedora despedida de Veljko Paunović de Chivas

La crisis de los Directores Técnicos mexicanos | En Caliente

Fernando Gago ya está en Guadalajara para ser presentado con Chivas

Como reemplazo del serbio, Fernando Hierro pensó en un viejo conocido, se trata de Fernando Gago, exjugador del Real Madrid y ahora joven entrenador de apenas 37 años, que busca seguirse abriendo camino en el balompié internacional.

De hecho, ya se filtraron unas fotos donde se puede ver el argentino con la sudadera de DT, y una bufanda de las Chivas, por lo que en las próximas horas será presentado de forma oficial como el nuevo pastor del Rebaño Sagrado.

¿Quién es Fernando Gago?🤔



El posible nuevo DT de las Chivas para el Clausura 2024#EnCaliente🔥



🔴EN VIVO: https://t.co/2qTlqxuTmK pic.twitter.com/dwEYhntjSR — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 19, 2023

Te puede interesar: La Selección Mexicana se despide de Miguel Layún

¿Cuál sería el sueldo de Fernando Gago con Chivas?

Además de expandir su nivel como entrenador, Gago también buscaría una mejora económica, luego de su paso por Racing, donde de acuerdo con medios argentinos, aseguran que el DT ganaba unos 7 mil dólares mensuales, lo que equivale a 120 mil pesos mexicanos, que comparado con otros sueldos es de los más bajos.

Ahora, seguramente con Chivas tendrá una mejora, pues según información extraoficial, Paunovic percibía alredeor de millón y medio al mes, así que aunque el argentino no gane lo mismo que el serbio, su salario sería mayor al que tuvo en su país natal.