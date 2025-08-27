¿Cuál es el sueldo de Travis Kelce, futuro esposo de Taylor Swift y figura de la NFL?

La noticia del día guarda relación con la propuesta de matrimonio estelarizada por Travis Kelce y Taylor Swift, una de las parejas más importantes dentro del mundo deportivo y de entretenimiento a nivel mundial. Ahora bien, ¿cuál es el sueldo del jugador de futbol americano en la NFL?

Como sabes, fue en 2023 cuando Travis Kelce y Taylor Swift confirmaron que estaban saliendo, por lo que, desde ese momento, la cantante no se perdió ninguno de los juegos importantes de su pareja. Dicho lo anterior, la propuesta de matrimonio confirmada este día dejó muchas curiosidades al respecto.

Travis Kelce: ¿Cuándo debutó en la NFL y en qué equipos ha estado?

Nacido el 5 de octubre de 1989 en Ohio, Travis Kelce es un jugador de futbol americano que cuenta con 35 años de edad y que, desde su etapa como profesional, ha defendido los colores de los Kansas City Chiefs, equipo con el que firmó su primer contrato con la NFL en junio del 2013 a cambio de 4 años por poco más de 3 millones de dólares.

¿Cuál es el sueldo de Travis Kelce en la NFL?

Según información del portal Sporting News, el hecho de que la NFL sea la liga deportiva que más dinero entrega por año hace que Travis Kelce cuente con un salario por demás exquisito. Y es que, a inicios de este año, se supo que el norteamericano sumó alrededor de 17.25 millones de dólares anuales, convirtiéndose en el mejor pagado de su posición.

Además, la fuente señala que el contrato lo vincula con la escuadra de la Conferencia Americana hasta el 2026, por lo que, en sus 12 temporadas en la NFL, Travis Kelce ha sumado alrededor de 94 millones de dólares únicamente contando su trabajo en el emparrillado.

La historia de Travis Kelce y Taylor Swift probablemente sea la mejor historia de amor del siglo y no planeo discutirlo con nadie. ❤️‍🔥 pic.twitter.com/ej0vcyeMLQ — Swiftie Mexicana 🇲🇽 (@LaTayMexicana) August 26, 2025

Travis Kelce y Taylor Swift, ¿quién tiene un patrimonio más grande?

Según detalla Forbes, el patrimonio neto de Taylor Swift a agosto del 2025, mismo que está impulsado por “The Eras Tour” y las regrabaciones de sus primeros discos, hacen que su fortuna ascienda a los 1,600 millones de dólares.

En cuanto a Travis Kelce , la cifra es considerablemente más baja. El mismo portal Sporting News menciona que su fortuna rondaría los 90 millones de dólares no solo por su faceta en la NFL, sino también a los negocios exteriores que maneja en adición al creciente éxito que ha tenido en su podcast.