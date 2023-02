El sueño que busca cumplir Ricardo “Tuca” Ferretti con el Cruz Azul

Ricardo “Tuca” Ferretti fue presentado como el nuevo director técnico del Cruz Azul. El entrenador llega tras torneo y medio de no haber dirigido, siendo los Bravos de Juárez su última experiencia en el futbol mexicano. Ferretti llega con el objetivo de meter a los Cementeros a la zona de clasificación y como él dijo por qué no soñar con terminar el Clausura 2023 entre los primeros cuatro.

La meta de Ferretti al frente del Cruz Azul

La Máquina se encuentra en la posición 13 del Clausura 2023 con siete unidades, gracias a los dos triunfos obtenidos de manera seguida contra Puebla y Atlas, pero aún se encuentra fuera de los puestos de repechaje. A pesar de esa situación el “Tuca” confesó que sueña con terminar entre los primeros cuatro y de esa manera clasificar directo a la Liguilla del futbol mexicano.

“No cuesta nada, pero yo creo que todos los sueños se realizan a través del trabajo, yo con la idea que tengo no me preocupa los años, si no me ocupa, hoy me ocupa, hoy se hace lo mejor, mañana se trata de hacer lo mejor, y naturalmente a través de trabajo y resultados las cosas se pueden lograr, yo no me pongo en un plan nada, este día voy a hacer lo mejor, el próximo partido voy a buscar ganar, ya veremos a donde llegamos”, mencionó una de sus metas para el Clausura 2023.

¿Quienes serán los auxiliares de Ferretti en el Cruz Azul?

Ferretti llega acompañado de Memo Vázquez Jr como uno de sus auxiliares, quien hace casi 10 años había tenido el cargo de entrenador de la Máquina, llegando a dos finales, una en la Copa MX y otra en la Liga MX, la cual la perdieron en contra el América el 26 de mayo de 2013. Además tendrá a Joaquín Moreno de auxiliar, quien había sido el técnico de la sub 20 y fue el interino tras la salida de el “Potro” Gutiérrez.

“Uno de los cuatro grandes del futbol mexicano, que más honor puedes tener como trabajador, como empleado, como entrenador en una institución tan grande, yo creo que como preguntaste a Oscar cuantos no quisieran estar ahí, uno se siente muy feliz y muy agradecido por esta oportunidad, yo creo que la razones sobran para poderse sentir bien, con la institución”, confesó Ricardo Ferretti en relación a su llegada al Cruz Azul como una de las instituciones más importantes de la Liga BBVA MX.

