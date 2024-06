Suiza vence a Italia y avanza a los Cuartos de Final de la Euro 2024

El conjunto de Suiza logró vencer a Italia 2-0 en los Octavos de Final y consiguió su pase a los Cuartos de Final. Los goles llegaron al minuto 37 con una gran definición de Remo Freuler y al 46, iniciando el segundo tiempo, Ruben Vargas marcó un golazo para sentenciar el encuentro. Los campeones de la Euro 2020, no lograron hacer un buen partido y quedaron fuera, sin poder defender su campeonato.

Este sábado 29 de junio del 2024, comienza la actividad de los Octavos de Final de la Euro 2024 con los partidos de Suiza vs Italia a las 10 am tiempo del centro de México y a las 13 horas el Alemania vs Dinamarca.

Así llega Suiza y Italia

Un partido que para muchos es muy cerrado pues Italia no llega de la mejor forma y no ha desplegado un futbol convincente, mientras que Suiza sorprendió en su grupo al no perder ninguno de sus partidos.

Ambos equipos clasificaron en segundo lugar de su respectivo grupo, en el caso de Suiza con cinco puntos, sin perder ningún partido y logrando empatar con Alemania. Mientras que Italia pasó con cuatro puntos, tras perder solo con España.