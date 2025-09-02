Sultanes de Monterrey vs Charros de Jalisco: EN VIVO Juego 2 de la Serie de Campeonato, gratis y en línea por Home Run Azteca

Este lunes 1 de septiembre, se celebra el Juego 2 de la Serie de Campeonato en la Zona Norte, con el duelo entre los Sultanes de Monterrey y los Charros de Jalisco, que va 1-0 en favor de los tapatíos.

El encuentro de Final de Zona, lo podrás ver EN VIVO a través de Home Run Azteca, desde las 7:25 PM, un partido de vital importancia porque Charros podría ponerse con un 2-0 y viajar a Monterrey con una sólida diferencia en cuanto a victorias.

Si ganan hoy los Sultanes, la serie se pone con mucha tensión entre ambas novenas todo esto de cara a la Serie de Rey a la que cuatro equipos aspiran a asistir, pero solo habrá dos boletos disponibles.

¿Cómo marchan las Series de Campeonato en los playoffs de la LMB?

Las Series de Campeonato en la LMB comenzaron el pasado sábado con el primero de la serie en el Sur entre Piratas y Diablos, el cual los de Campeche vencieron por 4-2.

El segundo juego quedó con un 4-6 en favor de los Diablos Rojos del México lo que manda la serie a Campeche con las hostilidades empatadas.

En el Norte, todo arrancó el domingo con el Juego 2, choque que se decantó en favor de Charros de Jalisco por pizarra de 11-9 sobre los Sultanes de Monterrey.

Los line ups del Juego 2 de la Serie de Campeonato de Sultanes frente a Charros

Este es el line up de Sultanes para el Juego 2 de la Serie de Campeonato

1.- Núñez - Short stop

2.- Ramiro Peña - Segunda base

3.- Lester - Tercera base

4.- Víctor Mendoza - Primera base

5.- Sánchez - Jardín izquierdo

6.- Elizalde - Jardinero derecho

7.- Tapia - Bateador designado

8.- Cardona - Jardinero central

9.- Escarrega - Catcher

Este es el line up de Charros para el Juego 2 de la Serie de Campeonato

1.- Fargas - Jardinero izquierdo

2.- Wielansky - Segunda base

3.- Mateo Gil - Short stop

4.- Sands - Bateador designado

5.- Calhoun - Primera base

6.- Garlick - Jardinero derecho

7.- Stowers - Jardinero central

8.- Fuentes - Tercera base

9.- Hurtado - Catcher

Los hombres más peligrosos de Sultanes de Monterrey y los Charros de Jalisco

Por los Charros de Jalisco, quien tiene el promedio más alto en los playoffs, es Stankiewicz, quien tiene un .375, al igual que Stowers.

Mateo Gil está bateando para un .364 y Calhoun con un destacado .315.

Por los Sultanes de Monterrey, sobresale Lester quien batea para .438 y Nuñez con un .431, sin dejar de lado a Víctor Mendoza con su .405.

Duelo de lanzadores en el Juego 2 Sultanes vs Charros

El duelo de pitcheo en el Juego 2, será entre Manny Bañuelos por Sultanes. El lanzador de Gómez Palacio, Durango de 34 años tiene una efectividad de 5.14 en tres juegos.

Por Charros, va Eduardo Vera, el yucateco de 31 años quien ha trabajado en dos juegos en los playoffs, con un 5.40 de PCL.