Super Bowl 2023: Horario, cuándo y dónde ver en vivo Azteca Deportes

Este domingo 12 de febrero a partir de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, se jugará el Super Bowl LVII entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles buscando alzar el Trofeo Vince Lombardi.

La sabiduría del Coach Capistillo | Super Bowl de la Comedia

El encuentro lo podrás ver en VIVO por las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes, además de la señal de Azteca 7, con la narración de Enrique Garay, el mejor comentarista de México quien con su pasión y conocimiento encenderá las emociones al máximo para este partido, el análisis no podía faltar Joaquín ‘Coach’ Castillo, una voz autorizada en el futbol americano, junto con las interesantes comentarios y entrevistas de Inés Sainz con los mejores jugadores del Super Bowl.

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También Eduardo Ruiz y Pablo De Rubens estarán presentes en el ‘Gran Juego’, su conocimiento en este deporte, su carisma y camaradería pondrá un sabor especial a nuestra transmisión.

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Andrea Sola y Renata Ibarrarán serán las encargarlas de llevarnos el color alrededor de Arizona, su estilo fresco y cercano con nuestro público te harán vivir este evento más cerca que nunca, además de cápsulas interesantes de Arturo Islas Allende ‘Indomable’.

El maestro Jaime Mausan nos llevará las experiencias de los Ovnis en Arizona; la comedia tendrá los mejores embajadores con el Capi Pérez y Daniel Sosa, quienes te harán reír con sus ocurrencias e irreverencia.

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Hay que añadir el gran espectáculo que será el medio tiempo con la presencia de la sensual cantante Rihanna. Algunos medios de espectáculos señalan que será acompañada de la cantante colombiana Shakira.

Te aseguramos, que este Super Bowl con TV Azteca Deportes será fuera de este mundo.

Un viaje en globo aerostático Fuera de Este Mundo | AndyZona

¿Cuándo ver en vivo el Super Bowl 2023?

Podrás ve el Super Bowl LVII este domingo 12 de febrero

¿Horario y dónde ver el Super Bowl 2023?

El partido lo podrás ver en VIVO por aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes, además de la señal de Azteca 7 a partir de las 5:00 PM tiempo del centro de México.