logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

La advertencia que sacude al Mundial 2026 y apunta directamente a Donald Trump

El Mundial 2026 todavía no arranca, pero desde Alemania ya surge una posibilidad que vuelve a poner a Estados Unidos y a Donald Trump bajo la lupa

Donald Trump, Premio FIFA de la Paz
Donald Trump, Premio FIFA de la Paz|Reuters
Notas,
Copa Mundial de la FIFA 2026

Escrito por:  GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Con información de: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

El Mundial 2026 todavía está lejos, pero una discusión que nadie esperaba ya comenzó a incomodar a la FIFA y a varias federaciones europeas. Desde Alemania surgió una postura que rompe con el silencio habitual del fútbol ante la política internacional y que apunta directamente a Estados Unidos… y a Donald Trump.

Oke Göttlich, vicepresidente de la federación alemana de fútbol y presidente del St. Pauli, lanzó una declaración que sacudió el tablero: "Es momento de considerar seriamente un boicot a la próxima Copa del Mundo".

Te puede interesar: Revelan que habrá "precios súper accesibles" para repechajes mundialistas en Monterrey y Guadalajara

La postura alemana que incomoda a FIFA y federaciones

Las palabras de Göttlich no aparecen en el vacío. Las recientes tensiones entre Estados Unidos y varios países europeos, derivadas de amenazas comerciales y conflictos diplomáticos, han reabierto un debate que parecía enterrado desde Qatar 2022: ¿puede el fútbol mirar hacia otro lado cuando el contexto político se vuelve peligroso?

Para el dirigente alemán, el paralelismo con los boicots olímpicos de los años 80 es inevitable. Y va más allá: sostiene que el nivel de tensión actual es incluso mayor, lo que obliga a las instituciones deportivas a marcar límites claros y defender valores, aunque eso incomode.

Ganni Infantino se reunió con Donald Trump para informarse sobre la visa necesaria de cara al Mundial 2026
Ganni Infantino se reunió con Donald Trump para informarse sobre la visa necesaria de cara al Mundial 2026|Getty Images

Te puede interesar: Javier Aguirre marca su postura sobre Julián Quiñones y Marcelo Flores en la Selección Mexicana

Mundial 2026 bajo la lupa política

Estados Unidos será anfitrión del torneo junto a México y Canadá, pero ya existen señales de alarma. El clima político cada vez está más polarizado y hay mucha inquietud en Europa por lo que esto pueda provocar a corto plazo.

Desde Alemania saben que la idea de un boicot no sería algo fácil de ejecutar, especialmente desde la FIFA y su presidente Gianni Infantino, pero el mensaje ya está lanzado: el debate existe y no se va a apagar fácilmente.

Mientras algunas federaciones, como la francesa, descartan por ahora una postura similar, el solo hecho de que Alemania vuelva a hablar de boicot reaviva un fantasma que la FIFA creía controlado.

Tags relacionados
Copa Mundial de la FIFA 2026