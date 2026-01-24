La advertencia que sacude al Mundial 2026 y apunta directamente a Donald Trump

El Mundial 2026 todavía está lejos, pero una discusión que nadie esperaba ya comenzó a incomodar a la FIFA y a varias federaciones europeas. Desde Alemania surgió una postura que rompe con el silencio habitual del fútbol ante la política internacional y que apunta directamente a Estados Unidos… y a Donald Trump.

Oke Göttlich, vicepresidente de la federación alemana de fútbol y presidente del St. Pauli, lanzó una declaración que sacudió el tablero: "Es momento de considerar seriamente un boicot a la próxima Copa del Mundo".

La postura alemana que incomoda a FIFA y federaciones

Las palabras de Göttlich no aparecen en el vacío. Las recientes tensiones entre Estados Unidos y varios países europeos, derivadas de amenazas comerciales y conflictos diplomáticos, han reabierto un debate que parecía enterrado desde Qatar 2022: ¿puede el fútbol mirar hacia otro lado cuando el contexto político se vuelve peligroso?

Para el dirigente alemán, el paralelismo con los boicots olímpicos de los años 80 es inevitable. Y va más allá: sostiene que el nivel de tensión actual es incluso mayor, lo que obliga a las instituciones deportivas a marcar límites claros y defender valores, aunque eso incomode.

Ganni Infantino se reunió con Donald Trump para informarse sobre la visa necesaria de cara al Mundial 2026|Getty Images

Mundial 2026 bajo la lupa política

Estados Unidos será anfitrión del torneo junto a México y Canadá, pero ya existen señales de alarma. El clima político cada vez está más polarizado y hay mucha inquietud en Europa por lo que esto pueda provocar a corto plazo.

Desde Alemania saben que la idea de un boicot no sería algo fácil de ejecutar, especialmente desde la FIFA y su presidente Gianni Infantino, pero el mensaje ya está lanzado: el debate existe y no se va a apagar fácilmente.

Mientras algunas federaciones, como la francesa, descartan por ahora una postura similar, el solo hecho de que Alemania vuelva a hablar de boicot reaviva un fantasma que la FIFA creía controlado.