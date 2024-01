¿Cuáles son las mejores canciones de Usher rumbo al Super Bowl LVIII?

Estamos a horas de conocer a los dos equipos que medirán fuerzas en el Super Bowl LVIII, mismo que se celebrará en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Será la primera ocasión en que el duelo por el Trofeo Lombardi se dispute en dicha sede y la emoción de los aficionados a menos de dos semanas del evento es considerable. Desde hace meses la NFL anunció que el artista encargado de amenizar la velada con su música en el medio tiempo será Usher.

Son solo cuatro los equipos que quedan vivos en la campaña. Los Baltimore Ravens de Lamar Jackson recibirán a los Chiefs y Patrick Mahomes para disputar el campeonato de la Conferencia Americana. Por su parte, los 49ers le hacen los honores a unos sorprendentes Lions en busca del título en la Nacional. El Super Bowl se jugará el domingo 11 de febrero en punto de las 17:30 horas, tiempo del centro de México.

Desde hace décadas, el show de medio tiempo es un evento que prácticamente destaca por sí mismo, incluso atrayendo la atención de una importante cantidad de personas que no gustan de seguir la NFL. Los artistas elegidos para desplegar sus talentos enfrente del estadio y el mundo saben de lo importante que es dicha oportunidad, pues puede marcar un antes y un después en sus respectivas carreras. El año pasado Rihanna cautivó a todos saltando al escenario mientras se encontraba embarazada.

Las mejores canciones de Usher

La carrera musical de Usher, nacido en Dallas, despegó a partir de mediados de la década de los 90 y desde entonces el artista americano ha vendido infinidad de discos. Entre las canciones más reconocidas del texano se encuentran Burn, My Way, OMG, Love In This Club y There Goes My Baby.

