El súper delantero argentino que buscaría el Cruz Azul para el próximo torneo

La Máquina Cementera del Cruz Azul ha sido uno de los mejores equipos de la fase regular del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX, no por nada se encuentra en la lucha por clasificar directo a la Liguilla del futbol mexicano y evitar el Play-In, sin embargo tanto el director técnico argentino Martin Anselmi como su director deportivo uruguayo Iván Alonso ya se encuentran pensando en el plantel de cara al Apertura 2024.

Uno de los puntos más débiles en el actual plantel de los Celestes es el ataque, debido a que contaban con pocos jugadores en dicha posición al inicio del semestre y la crisis se acrecentó con la lesión que sufrió Gabriel “Toro” Fernández, por lo que tendrían listo su objetivo primordial para el siguiente mercado de fichajes según reportes de Sudamérica.

Se trata de Juan Ignacio “Colo” Ramírez, delantero de Argentina de 27 años de edad y que actualmente pertenece a las filas de Newell ‘s Old Boys en el campeonato argentino.

En los reportes indican que aún no existe una oferta formal del Cruz Azul para hacerse con los servicios del “Colo” Ramírez, sin embargo se encuentra entre las primeras opciones Cementeras de cara al Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Los de la Noria no serían los únicos en intentar comprar al delantero de Newell´s Old Boys debido al gran momento que vive en el futbol argentino.

¿Federico Viñas a Cruz Azul?

Otra de las opciones que tiene tanto el director técnico argentino Martin Anselmi como su director deportivo uruguayo Iván Alonso es el delantero charrúa de los Panzas Verdes de León Federico Viñas, sin embargo el problema que habría para que el delantero de la Garra de Marcelo Bielsa se convirtiera en atacante celeste es su representante, ya que pediría una fuerte suma para que se diera su traspaso dentro de la Liga BBVA MX.

