Una supercomputadora analizó como le irá a México en el Grupo A y el resultado ilusiona a Aguirre

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está cada vez más cerca y la ilusión de los aficionados mexicanos continúa creciendo. Ahora, una supercomputadora de Opta realizó miles de simulaciones para proyectar el desempeño de las 48 selecciones participantes y los resultados fueron positivos para el equipo dirigido por Javier Aguirre. Según el modelo estadístico, la Selección Mexicana es la principal favorita para avanzar desde el Grupo A y cuenta con altas probabilidades de finalizar en la primera posición de su sector.

México compartirá grupo con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, tres selecciones que buscarán avanzar a la fase de eliminación directa. Además de disputar sus encuentros en territorio nacional durante la primera ronda, el conjunto mexicano contará con el respaldo de miles de aficionados en las tribunas, un factor que también juega a su favor dentro de las proyecciones realizadas por la compañía especializada en estadísticas deportivas.

La supercomputadora ve a México como líder del Grupo A

De acuerdo con las simulaciones realizadas por Opta, la Selección Mexicana avanzó a la siguiente ronda en el 87.2% de los escenarios analizados. Se trata del porcentaje más alto entre los cuatro integrantes del Grupo A, por encima de Corea del Sur, República Checa y Sudáfrica.

Selección Mexicana durante una sesión de entrenamiento rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El estudio también señala que México terminó como líder de grupo en el 48% de las simulaciones efectuadas por el sistema estadístico. Esta cifra convierte al equipo de Javier Aguirre en el principal candidato para quedarse con la primera posición y afrontar los Dieciseisavos de Final en condiciones favorables.

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Por detrás del conjunto nacional aparece Corea del Sur con un 70.1% de probabilidades de clasificación. Más abajo se ubican República Checa con 64.2% y Sudáfrica con 48.9%, selección que también mantiene opciones importantes gracias al formato ampliado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que permitirá avanzar a varios de los mejores terceros lugares.

Entrenamiento de la Selección Mexicana bajo las órdenes de Javier Aguirre|MEXSPORT

¿Hasta dónde puede llegar la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Las proyecciones de Opta no se limitan únicamente a la fase de grupos. La supercomputadora también simuló el posible recorrido de cada selección dentro de las rondas de eliminación directa y los resultados ofrecen motivos para el optimismo entre los aficionados mexicanos.

Según el análisis, México alcanzó los Cuartos de Final en el 23.5% de las simulaciones realizadas antes del inicio de la competencia. Aunque selecciones como España, Francia, Inglaterra y Argentina aparecen entre las principales favoritas para levantar el trofeo, el conjunto dirigido por Javier Aguirre cuenta con posibilidades reales de protagonizar una destacada actuación aprovechando la localía y el apoyo de su afición.

El debut frente a Sudáfrica marcará el primer paso para comprobar si las proyecciones terminan reflejándose dentro de la cancha. La Selección Mexicana iniciará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con el objetivo de confirmar el favoritismo que le otorgan las estadísticas y demostrar que puede competir de tú a tú contra cualquier rival en busca de una participación histórica.