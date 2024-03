¡No se la perdonaron! Compañero de César Montes se va suspendido cuatro partidos

Si la salvación parecía una tarea titánica para el Almería en LaLiga, una reciente suspensión a una de las estrellas del cuadro donde milita César Montes ha puesto la cosa casi imposible. Se anunció que el mediocampista Gonzalo Melero no podrá ver acción en los siguientes cuatro compromisos del campeonato local tras haber calificado la derrota de la Jornada 21 frente al Real Madrid como un ‘robo’. Aquella tarde los andaluces perdieron una ventaja de dos goles y se fueron sin puntos del Santiago Bernabéu.

“Hoy nos han robado. Me jode decirle, pero no hay por dónde cogerlo. Y ya van varias veces este año. Lo de hoy ha sobrepasado todos los límites, ha sido increíble. No se ha podido hacer más para que ellos ganen el partido (...) muchas jugadas de interpretación, como el gol con la mano: o es mano, o no, pero jamás hay que ir al VAR. Simplemente no se puede”, declaró el futbolista español tras el descalabro en la casa blanca en enero.

En el encuentro referido los visitantes se adelantaron desde el primer minuto con un gol de Largie Ramazani, cerca del descanso vino el segundo de los andaluces, quienes en ese entonces permanecían sin victoria en LaLiga. Sin embargo, en el complementario se señaló un penal controversial en favor del Real Madrid y el tanto del empate vino en un remate de Vinícius que pareció realizarse con el antebrazo. Fue hasta el 90+9' que los líderes de la competición le dieron la vuelta.

En cuanto se conocieron las declaraciones de Melero en contra de la labor de Hernández Maeso, el central del cotejo, comenzó la especulación sobre una posible suspensión, misma que se ha confirmado. El futbolista de 30 años no estará presente cuando sus compañeros se enfrenten a Osasuna, Real Sociedad, Villarreal y Getafe.

El Almería de César Montes al borde del precipicio

Todo parece indicar que el descenso del Almería en España, club donde milita el defensa mexicano César ‘Cachorro’ Montes, es cuestión de tiempo. Actualmente suma 13 puntos y está hundido en el fondo de la tabla, muy lejos de las 27 unidades que tiene el Celta de Vigo. Restan solo nueve jornas en el futbol ibérico para intentar el milagro.

Sería la segunda ocasión consecutiva en que el antes zaguero de los Rayados de Monterrey pierde la categoría en España, el año pasado no pudo evitar que el Espanyol de Barcelona se fuera a la segunda división.

