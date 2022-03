T1 y Faker rompen nuevo récord en la LCK 2022

[22. 03. 11 MVP of the day by T1]



15연승, 신기록, 성공적.

길이 기억될 오늘의 MVP, ‘Gumayusi’ 이민형 선수입니다!



15 straight wins, a new record and SUCCESS.

MVP of the Day goes to 'Gumayusi'!