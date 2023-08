Regresa la Liga MX y así va la Tabla General del Apertura 2023 tras la Leagues Cup

Desde hace un mes no rueda en balón en la Liga BBVA MX. Por la Leagues Cup, el futbol mexicano se paró el pasado domingo 16 de julio, cuando los Pumas visitaron al Pachuca, e igualaron 1-1 en la Jornada 3 del Apertura 2023, ahora, la espera termino y el balompié azteca está de regreso.

De hecho, tu podrás disfrutar el regreso por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, en punto de las 9:00 PM (tiempo del centro de México), desde el Estadio Cuauhtémoc con el Puebla vs Atlético San Luis, con los mejores narradores del mundo mundial.

Chivas se fue a la Leagues Cup como superlíder del Apertura 2023

En el arranque del Apertura 2023, previo al inicio de la Leagues Cup, se lograron disputar tres jornadas, donde las Chivas marcharon con paso perfecto, tres triunfos en tres partidos, ante León, Atlético San Luis y Necaxa, para tener nueve puntos y estar en la cima de la Tabla General.

Así va la Tabla General del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX

1) Chivas - 9

2) Rayados - 7

3) Juárez - 7

4) Pumas - 7

5) Tigres - 6

6) Atlético San Luis - 4

7) Atlas - 4

8) Xolos - 4

9) Toluca - 4

10) Santos - 4

11) León - 3

12) América - 3



13) Querétaro - 3

14) Necaxa - 2

15) Mazatlán - 2

16) Pachuca - 2

17) Puebla - 1

18) Cruz Azul - 0

Partidos de la Jornada 4 del Apertura 2023

En el regreso del futbol mexicano, dentro de la Jornada 4 del Apertura 2023, se disputarán ocho partidos, solo quedó pospuesto el Rayados vs Xolos, pues Monterrey peleará este sábado por el tercer lugar de la Leagues Cup ante el Philadelphia Union.

Viernes 18 de agosto



León vs Mazatlán

Pumas vs Toluca

Puebla vs Atlético San Luis - Por Azteca 7 a las 9:00 PM (tiempo del centro de México)

Juárez vs Chivas

Domingo 20 de agosto

Cruz Azul vs Santos

Querétaro vs Pachuca

Atlas vs América

Necaxa vs Tigres