Así va la tabla general del Apertura 2025 en la Liga BBVA MX Femenil tras la jornada 14

Han pasado 14 fechas completas en el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil y hay varios cambios de posición en la tabla con la victoria y derrota de diferentes equipos.

Dirigidas por Pedro Martínez, la escuadra de las Amazonas ocupa el primer lugar de la competencia con 35 puntos al tener siete encuentros sin perder. En el segundo lugar aparece Pachuca con 33 puntos, seguido en el tercer lugar por el América comandado por Ángel Villacampa con 32 puntos,

En cuarto se encuentra Chivas con 29 puntos, seguido por Toluca en quinto con 28 puntos y en sexto León con 24 puntos.

En séptimo se ubica Rayadas con 23 puntos al perder ante el equipo de Coapa, en octavo aparece Pumas con 22 puntos, en noveno Cruz Azul con 21 puntos y en décimo Atlético de San Luis con 21 puntos.

Por debajo se encuentran Juárez y Atlas con 19 puntos, Tijuana con 12 puntos y Querétaro en el lugar 14 con 10 puntos.

En la zona baja se encuentra Santos Laguna con 8 puntos, igualado con Necaxa con 8 puntos, en el lugar 17 Puebla con 5 unidades y en el fondo Mazatlán con registro de 2 puntos.

Partidos de la Jornada 15 de la Liga BBVA MX Femenil